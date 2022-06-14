"Якби мене почули, Україна мала б більше шансів": Зеленський відповів на звинувачення Байдена

Президент України заявив, що не раз просив запровадити превентивні санкції проти РФ, а також додав, що союзники не надали Києву необхідного озброєння та систем ППО перед початком вторгнення РФ.

Володимир Зеленський відповів на слова американського президента Джо Байдена, що він ігнорував попередження про вторгнення РФ. Президент України заявив, що Київ неодноразово просив країни Заходу запровадити превентивні санкції проти Росії. Крім того, союзники не надали необхідного озброєння та систем ППО перед початком повномасштабної війни, хоча Україна про це просила. Про це Зеленський розповів в інтерв'ю німецькій телевізійній компанії 2DF.

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Український президент також розповів, що Київ попереджав Захід про те, що Росія блокуватиме Чорне море та презентував стратегію будівництва Чорноморського флоту з країною-партнером.

"Якби мене почули, то Україна мала б більше шансів зупинити вторгнення РФ... Якби всі попередили Україну, що завтра буде повномасштабне вторгнення, виникає питання: чому не було закрито повітряний простір, чому перед цим вторгненням нас не забезпечили зброєю і чому не було введено превентивні санкції проти Росії?" — сказав він.

Володимир Зеленський заявив, що Україна готувалася до найгіршого варіанту, що країну ніхто не підтримає у протистоянні з Росією. Він також подякував партнерам за підтримку, яку вони надають.

Нагадаємо, 11 червня Джо Байден заявив, що Зеленський ігнорував слова про те, що Росія розпочне повномасштабне вторгнення в Україну. Зі свого боку, прессекретар президента Сергій Никифоров відповів на звинувачення, сказавши, що український президент просив запровадити пакет превентивних санкцій проти РФ, але партнери "не хотіли цього чути".

Міністриня з питань реінтеграції Ірина Верещук заступилася за президента та заявила, що зараз можна багато спекулювати на тему, чому президент України проігнорував попередження про вторгнення Росії, що готується. За її словами, головне, що Зеленський, незважаючи на ризик, залишився у Києві.