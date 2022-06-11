Зеленський ігнорував попередження про вторгнення Росії, — Байден

В ОП відреагували на слова американського лідера, заявивши, що президент України просив запровадити пакет превентивних санкцій проти РФ перед повномасштабним нападом, але партнери "не хотіли цього чути"

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Президент США Джо Байден заявив, що український президент Володимир Зеленський ігнорував попередження про те, що Росія має намір здійснити повномасштабне вторгнення. Про це повідомляє видання Bloomberg.

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"Я знаю, що багато хто думав, що я, можливо, перебільшую, але я знав, і у нас були дані для підтвердження, що він (Путін, — ред) перейде кордон. Не було жодних сумнівів. І Зеленський не хотів цього чути, як і багато людей", — сказав Байден.

Американський президент визнав, що можливість повномасштабного нападу Путіна могла здатися надуманою і сказав, що розуміє, чому вони не хотіли цього чути.

Джо Байден також звинуватив Росію у тому, що вона хоче знищити не лише націю, а й культуру України. Він додав, що лідер Кремля Володимир Путін вважає Київ "резиденцією матінки-Росії".

Що кажуть у Зеленського

Прессекретар Володимира Зеленського Сергій Никифоров відреагував на заяви Байдена і заявив, що президент України просив про превентивні санкції перед вторгненням Росії, але партнери "не хотіли цього чути". Він також нагадав, що в той період Зеленський із Байденом провели 3-4 телефонні розмови, де лідери двох країн обмінювалися оцінками ситуації.

"Тому фраза "не хотів чути" ймовірно вимагає уточнення. До того ж, якщо пам'ятаєте, президент України закликав партнерів запровадити пакет превентивних санкцій, щоб спонукати Росію до відведення військ та деескалації ситуації. І тут уже можна сказати, що наші партнери "не хотіли нас чути", — сказав Никифоров.

Нагадаємо, 26 травня секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що до російського вторгнення з півдня в Україні почали готуватися з літа. За його словами, у грудні всі інстанції відзвітували про виконану роботу. Проте належить з'ясувати після війни, що пішло негаразд в обороні південних областей від ЗС РФ.

10 березня Данілов заявляв, що Україна готувалася до нападу Росії із листопада 2021 року. За його словами, влада очікувала атаки на Харківському, Сумському, Луганському та Кримському напрямках.