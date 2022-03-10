Україна готувалася до вторгнення РФ із листопада минулого року, — Данілов (відео)

За словами секретаря РНБО, влада очікувала атаки на харківському, сумському, луганському та кримському напрямках, проте вторгнення російських військ з території Білорусі стало повною "несподіванкою".

Україна ще у листопаді 2021 року почала готуватися до можливого вторгнення армії РФ. Цю інформацію в ефірі Радіо Свобода озвучив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

За його словами, українська влада не очікувала, що повномасштабне вторгнення армії Росії також здійснюватиметься з території сусідньої Білорусі.

Олексій Данілов стверджує, що громадянам не могли розповісти про те, що незабаром розпочнеться велика війна з РФ.

"Ми не могли сказати суспільству, що буде війна. Це було неприпустимо, тому що це була одна з тактик Російської Федерації, щоби тут почався хаос. Такого удару в спину ми не очікували. Ми не очікували, що вони (окупанти — ред.) підуть по всіх напрямках", — продовжив секретар РНБО і назвав "несподіванкою" вторгнення російських військ з території Білорусі.

У спілкуванні з журналістами Олексій Данілов також додав, що влада країни чекала атаки армії РФ на харківському, сумському, луганському та кримському напрямах.

Більше того, секретар РНБО в ефірі пояснив, чому окупаційні війська різко змінили військову тактику в Україні.

"Вони хотіли зробити бліцкриг і за 2-3 дні захопити нашу країну, захопити Київ. Хотіли здійснити вбивство нашого президента. Після того, як у них не вийшло, вони перегрупуються і стягують війська, щоб зробити ще одну спробу (наступ — ред.)", — підсумував Данілов.

На відео — з 56:10.

[ + – ] Україна з листопада почала готуватися до повномасштабного вторгнення РФ, — Данілов

Зазначимо, журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозев припустив, що Росія за тиждень заморозить війну в Україні. За його словами, всередині РФ зараз посилюється внутрішньополітична боротьба, яка може призвести до повалення чинного президента Володимира Путіна.

Також Фокус у своєму матеріалі розповідав, як минає 15-й день війни в Україні та розбирався, на яких напрямках тривають запеклі бої з росіянами.