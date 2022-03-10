Украина готовилась к вторжению РФ с ноября прошлого года, — Данилов (видео)

По словам секретаря СНБО, власти ожидали атаки на харьковском, сумском, луганском и крымском направлениях, однако вторжение российских войск с территории Беларуси стало полной "неожиданностью".

Украина еще в ноябре 2021 года начала готовиться к возможному вторжению армии РФ. Эту информацию в эфире "Радио Свобода" озвучил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

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По его словам, украинские власти не ожидали, что полномасштабное вторжение армии России также будет осуществляться с территории соседней Беларуси.

Алексей Данилов утверждает, что гражданам не могли рассказать о том, что скоро начнется большая война с РФ.

"Мы не могли сказать обществу, что будет война. Это было недопустимо, потому что это была одна из тактик Российской Федерации, чтоб тут начался хаос. Такого удара в спину мы не ожидали. Мы не ожидали, что они (оккупанты — ред.) пойдут по всем фронтам", — продолжил секретарь СНБО и назвал "неожиданностью" вторжение российских войск с территории Беларуси.

В общении с журналистами Алексей Данилов также добавил, что власти страны ожидали атаки армии РФ на харьковском, сумском, луганском и крымском направлениях.

Более того, секретарь СНБО в эфире объяснил, почему оккупационные войска резко изменили военную тактику в Украине.

"Они хотели сделать блицкриз и за 2-3 дня захватить нашу страну, захватить Киев. Хотели осуществить убийство нашего президента. После того, как у них не получилось, они перегруппируются и стягивают войска, чтобы сделать еще одну попытку (наступления — ред.)", — подытожил Данилов.

На видео — с 56:10.

[ + – ] Украина с ноября начала готовиться к полномасштабному вторжению РФ, - Данилов

Отметим, журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев предположил, что Россия через неделю заморозит войну в Украине. По его словам, внутри РФ сейчас усиливается внутриполитическая борьба, которая может привести к свержению действующего президента Владимира Путина.

Также Фокус в своем материале рассказывал, как проходит 15-й день войны в Украине и разбирался, на каких направлениях продолжаются ожесточенные бои с россиянами.