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Военный Фокус Российско-украинская война

Зеленский игнорировал предупреждения о вторжении России, — Байден

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Джо Байден, Владимир Зеленский
Фото: Getty Images | Президент США Джо Байден

В ОП отреагировали на слова американского лидера, заявив, что президент Украины просил ввести пакет превентивных санкций против РФ перед полномасштабным нападением, но партнеры "не хотели этого слышать"

Президент США Джо Байден заявил, что украинский президент Владимир Зеленский игнорировал предупреждения о том, что Россия собирается совершить полномасштабное вторжение. Об этом сообщает издание Bloomberg.

"Я знаю, что многие думали, что я, возможно, преувеличиваю, но я знал, и у нас были данные для подтверждения, что он (Путин, — ред) перейдет границу. Не было никаких сомнений. И Зеленский не хотел этого слышать, как и многие люди", — сказал Байден.

Американский президент признал, что возможность полномасштабного нападения Путина могла показаться надуманной и сказал, что понимает, "почему они не хотели этого слышать".

Джо Байден также обвинил Россию в том, что она хочет уничтожить не только нацию, но и культуру Украины. Он добавил, что лидер Кремля Владимир Путин считает Киев "резиденцией матушки-России".

Что говорят у Зеленского

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров отреагировал на заявления Байдена и заявил, что президент Украины просил о превентивных санкциях перед вторжением России, но партнеры "не хотели этого слышать". Он также напомнил, что в тот период Зеленский с Байденом провели 3-4 телефонных разговоров, где лидеры двух стран обменивались оценками ситуации.

"Поэтому фраза "не хотел слышать" вероятно требует уточнения. К тому же, если помните, президент Украины призвал партнеров ввести пакет превентивных санкций, чтобы побудить Россию к отводу войск и деэскалации ситуации. И тут уже можно сказать, что наши партнеры "не хотели нас слышать", — сказал Никифоров.

Напомним, 26 мая секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что к российскому вторжению с юга в Украине начали готовиться с лета. По его словам, в декабре все инстанции отчитались о проделанной работе. Однако предстоит выяснить после войны, что пошло не так в обороне южных областей от ВС РФ.

10 марта Данилов заявлял, что Украина готовилась к нападению России с ноября 2021 года. По его словам, власти ожидали атаки на Харьковском, Сумском, Луганском и Крымском направлениях.