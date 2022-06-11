Зеленский игнорировал предупреждения о вторжении России, — Байден

В ОП отреагировали на слова американского лидера, заявив, что президент Украины просил ввести пакет превентивных санкций против РФ перед полномасштабным нападением, но партнеры "не хотели этого слышать"

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Президент США Джо Байден заявил, что украинский президент Владимир Зеленский игнорировал предупреждения о том, что Россия собирается совершить полномасштабное вторжение. Об этом сообщает издание Bloomberg.

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"Я знаю, что многие думали, что я, возможно, преувеличиваю, но я знал, и у нас были данные для подтверждения, что он (Путин, — ред) перейдет границу. Не было никаких сомнений. И Зеленский не хотел этого слышать, как и многие люди", — сказал Байден.

Американский президент признал, что возможность полномасштабного нападения Путина могла показаться надуманной и сказал, что понимает, "почему они не хотели этого слышать".

Джо Байден также обвинил Россию в том, что она хочет уничтожить не только нацию, но и культуру Украины. Он добавил, что лидер Кремля Владимир Путин считает Киев "резиденцией матушки-России".

Что говорят у Зеленского

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров отреагировал на заявления Байдена и заявил, что президент Украины просил о превентивных санкциях перед вторжением России, но партнеры "не хотели этого слышать". Он также напомнил, что в тот период Зеленский с Байденом провели 3-4 телефонных разговоров, где лидеры двух стран обменивались оценками ситуации.

"Поэтому фраза "не хотел слышать" вероятно требует уточнения. К тому же, если помните, президент Украины призвал партнеров ввести пакет превентивных санкций, чтобы побудить Россию к отводу войск и деэскалации ситуации. И тут уже можно сказать, что наши партнеры "не хотели нас слышать", — сказал Никифоров.

Напомним, 26 мая секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что к российскому вторжению с юга в Украине начали готовиться с лета. По его словам, в декабре все инстанции отчитались о проделанной работе. Однако предстоит выяснить после войны, что пошло не так в обороне южных областей от ВС РФ.

10 марта Данилов заявлял, что Украина готовилась к нападению России с ноября 2021 года. По его словам, власти ожидали атаки на Харьковском, Сумском, Луганском и Крымском направлениях.