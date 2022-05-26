Прорыв ВС РФ с Крыма: Данилов рассказал о "секретном" заседании СНБО

По словам секретаря ведомства, к вторжению с юга готовились еще летом прошлого года, и все инстанции в декабре отчитались о выполнении поставленных задач. А что пошло не так, предстоит выяснить после войны.

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СНБО, как и другие инстанции, вовремя начали подготовку к возможному российскому вторжению, заявил в интервью "24 каналу" секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. По его словам, летом 2021 года состоялось заседание СНБО, на котором обсуждались угрозы для юга Украины — Херсонской, Запорожской, Николаевской областей, — а также Донбасса. В декабре все инстанции отчитались о выполнении поставленных задач.

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"Что случилось в дальнейшем – это будет предметом выяснения", – сказал он.

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По его мнению, разбираться, почему российским оккупантам удалось так стремительно продвинуться из Крыма, захватив большие территории в южных областях, нужно будет уже после войны.

"В любом случае на этот вопрос нужно будет отвечать", – подчеркнул Алексей Данилов.

В то же время журналисты утверждают, что само заседание СНБО, которое проводилось летом прошлого года, проходило под грифом "секретно".

Напомним, 8 мая советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович первым из официальных лиц прокомментировал вопрос, почему не взорвали мосты во время наступления россиян со стороны Крыма. Его ответ был коротким: "Про…бали". Кто именно это сделал, чиновник не сказал, отметив, что предстоит еще разобраться в этом вопросе, но пообещал, что виновные будут наказаны.

Как сообщалось, россияне уже 26 февраля взяли под контроль сооружения, обеспечивающие работу Северо-крымского канала, подорвали дамбу и вода устремилась в Крым. 2 марта Минобороны России заявило о том, что Херсон перешел под контроль оккупационной армии.