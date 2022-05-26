Прорив ЗС РФ із Криму: Данилов розповів про "секретне" засідання РНБО

За словами секретаря відомства, до вторгнення з півдня готувалися ще влітку минулого року, і всі інстанції у грудні відзвітували про виконання поставлених завдань. А що пішло не так, належить з'ясувати після війни.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

РНБО, як і інші інстанції, вчасно розпочали підготовку до можливого російського вторгнення, заявив в інтерв'ю "24 каналу" секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. За його словами, влітку 2021 року відбулося засідання РНБО, на якому обговорювалися загрози для півдня України — Херсонської, Запорізької, Миколаївської областей, а також Донбасу. У грудні всі інстанції прозвітували про виконання поставлених завдань.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Що трапилося надалі — це буде предметом з'ясування", — сказав він.

[ + – ] Дивитись з 16:40

На його думку, розбиратися, чому російським окупантам вдалося так швидко просунутися з Криму, захопивши великі території в південних областях, потрібно буде вже після війни.

"У будь-якому випадку на це питання потрібно буде відповідати", — наголосив Олексій Данілов.

Водночас, журналісти стверджують, що саме засідання РНБО, яке проводилося влітку минулого року, проходило під грифом "таємно".

Нагадаємо, 8 травня радник голови Офісу президента України Олексій Арестович першим із офіційних осіб прокоментував питання, чому не підірвали мости під час наступу росіян із боку Криму. Його відповідь була короткою: "Про…бали". Хто саме це зробив, чиновник не сказав, зазначивши, що належить ще розібратися в цьому питанні, але пообіцяв, що винних буде покарано.

Як повідомлялося, росіяни вже 26 лютого взяли під контроль споруди, які забезпечують роботу Північно-Кримського каналу, підірвали дамбу і вода ринула до Криму. 2 березня Міноборони Росії заявило про те, що Херсон перейшов під контроль окупаційної армії.