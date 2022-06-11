Принаймні не втік: Верещук відповіла на слова Байдена про безтурботність Зеленського

Віцепрем'єрка вважає, що зараз можна багато спекулювати на тему, чому президент України проігнорував попередження про підготовку вторгнення Росії. Головне, що глава держави, незважаючи на ризик, залишився у Києві.

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Віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції Ірина Верещук заступилася за президента України Володимира Зеленського, якого західні партнери критикують за ігнорування попереджень про напад Росії.

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"Можна багато спекулювати на тему, що міг чи мав зробити президент до відкритого російського нападу, — зазначила Верещук. — Проте після початку вторгнення наш президент не залишив столицю, незважаючи на серйозні загрози особистої безпеки".

За словами віцепрем'єрки, у цьому випадку він також не виконав рекомендації Заходу, і це мало велике значення на перебіг війни, "оцінити яке ми зможемо лише з часом".

"Хто кого слухав чи почув має менше значення, ніж хто і що по факту зробив", — наголосила вона, зазначивши при цьому, що зараз Україна робить свою роботу на полі бою. Тепер важливо, щоби західні партнери зробили свою справу — швидко надали багато потужної зброї.

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Що передувало заяві віцепрем'єрки

Заява Ірини Верещук прозвучала після того, як президент США Джо Байден повідомив про те, що Зеленський ігнорував попередження про повномасштабне вторгнення Росії, що готується.

"Я знаю, що багато хто думав, що я, можливо, перебільшую, але я знав, і у нас були дані для підтвердження, що він (Путін, — ред) перейде кордон. Не було жодних сумнівів. І Зеленський не хотів цього чути, як і багато людей", — сказав Байден.

У відповідь на це прессекретар українського президента Сергій Никифоров заявив, що Зеленський просив західних партнерів запровадити превентивні санкції проти Росії, щоб змусити її відвести війська від кордонів України. Проте партнери "не хотіли цього чути".

26 травня секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що до російського вторгнення з півдня в Україні почали готуватись з літа минулого року. За його словами, у грудні всі інстанції відзвітували про виконану роботу. Проте після війни належить з'ясувати, що пішло негаразд в обороні південних областей від російських окупантів.

Нагадаємо, раніше Ірина Верещук звернулася до українців, які опинилися в окупації. Вона впевнена, що заради майбутнього дітей їм потрібно просто переїхати на підконтрольні Україні території. Як це зробити за умов, коли окупанти не відкривають гуманітарні коридори, віцепрем'єрка не сказала. Це викликало обурення багатьох українців, які наголошують, що такий переїзд можливий лише на свій страх та ризик, причому коштує він дорого — близько $600 за людину.