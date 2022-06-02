"Просто переїдьте": звернення Верещук до жителів окупованих міст розлютило українців

На думку віцепрем'єрки, українцям, які опинилися в окупації, заради майбутнього їхніх дітей потрібно переїхати на підконтрольні Україні території. Як це зробити за умов, коли окупанти не відкривають гуманітарні коридори, Ірина Верещук не сказала.

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Віцепрем'єрка, міністриня з питань реінтеграції Ірина Верещук звернулася до мешканців територій, окупованих російськими військами, з пропозицією їхати звідти.

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"Давайте чесно: на тимчасово окупованих територіях до їх возз'єднання з Україною нормального життя не буде. Окрім купи юридичних проблем є ще одна — Україна воюватиме за свої землі: тому тимчасово окуповані території можуть бути зоною бойових дій", — наголосила Верещук.

За її словами, зараз опускається "залізна завіса" між цивілізацією і дикістю й для українців, які живуть там, настав час вирішувати, на якому боці від нього хочуть жити вони та їхні діти.

"Звертаюся до педагогів навчальних закладів усіх рівнів на тимчасово окупованих територіях: Не працюйте на окупантів. Просто переїжджайте на підконтрольну уряду України територію. Робота тут вам знайдеться, — запропонувала Верещук. — Якщо працюватимете на окупантів, юридичної відповідальності, можливо, ви уникнете. Але вашу кар'єру педагога на цьому буде завершено".

Віцепрем'єрка також закликала не віддавати дітей навчатися до навчальних закладів, підконтрольних окупантам та вивозити їх.

"Переїжджайте на підконтрольну територію. Знаю, що важко. Розумію, без свого житла, без роботи, без друзів дуже важко. Але майбутнє тут із нами, а не з ними. Трохи терпіння, і все налагодиться, — пообіцяла вона. — Діти потім будуть вдячні".

Як на пропозицію відреагували ті, хто живе в окупації

Пропозиція Ірини Верещук розлютила багатьох українців. У коментарях під її дописом у "Фейсбуці" ініціативу віцепрем'єрки розкритикували.

"Навчіться писати тексти для підтримки, а не як зараз, начебто плюнули в очі людям, які не можуть виїхати, бо можуть у процесі загинути. Усі не можуть виїхати, що робити?" — цікавиться Катерина Гашенко.

"З першого дня окупації немає "зеленого коридору", є небезпечний шлях, де люди гинуть. І навіть якщо ви ризикуєте, то це коштує шалених грошей. У нас немає можливості поїхати, немає роботи, немає мобільного зв'язку. Але ви мовчите про нас, а якщо чуємо, то тільки: "Ну ви тримаєтеся" і їдьте. А як?" — запитує жителька Херсона Діана Михайлова.

У відповідь Верещук заявила, що "є бачення і щодо тимчасового житла, і щодо евакуації".

"Можна скільки завгодно запитувати як і що, але я пишу так, бо знаю, що є багато людей, які не їдуть, бо не хочуть, мають своє бачення і розуміння. Просто так я зараз такий допис не писала б, можете не сумніватися. У нас є бачення і щодо тимчасового житла, і щодо евакуації", — наголосила вона.

Як люди вибираються з окупації

Зазначимо, що безпечних шляхів для виїзду на підконтрольну Україні територію наразі немає, окупанти не випускають людей через північні кордони захоплених областей.

Як повідомляв Фокус, блокування виїзду пов'язане з намірами ізолювати якнайбільше чоловіків на окупованих територіях, щоб у разі потреби їх можна було б призвати. Адже в росіян серйозні проблеми та нестача людей в армії.

Охочі виїхати з окупації змушені спочатку їхати в Крим, на в'їзді до якого облаштований фільтраційний табір. Люди, які не пройшли перевірку, за даними журналістів, ризикують опинитися у в'язницях на території ОРДЛО.

Проте навіть якщо вдасться потрапити в Крим, дорога в Україну займе кілька діб: як правило, люди звідти прямують у Москву, потім — через Латвію у Польщу. Гроші на таку подорож має далеко не кожна сім'я.