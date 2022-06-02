"Просто переедьте": обращение Верещук к жителям оккупированных городов разозлило украинцев

По мнению вице-премьера, украинцам, оказавшимся в оккупации, ради будущего их детей нужно переехать на подконтрольные Украине территории. Как это сделать в условиях, когда оккупанты не открывают гуманитарные коридоры, Ирина Верещук не сказала.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук обратилась к жителям территорий, оккупированных российскими войсками, с предложением уезжать оттуда.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Украина" в Facebook Подписаться

"Давайте честно: на временно оккупированных территориях до их воссоединения с Украиной нормальной жизни не будет. Кроме кучи юридических проблем есть еще одна — Украина будет воевать за свои земли: поэтому временно оккупированные территории могут быть зоной боевых действий", — отметила Верещук.

По ее словам, сейчас опускается "железный занавес" между цивилизацией и дикостью и для живущих там украинцев настало время решать, на какой стороне от него хотят жить они и их дети.

"Обращаюсь к педагогам учебных заведений всех уровней на временно оккупированных территориях: Не работайте на оккупантов. Просто переезжайте на подконтрольную правительству Украины территорию. Работа здесь вам найдется, — предложила Верещук. — Если будете работать на оккупантов, юридической ответственности, возможно, вы избежите. Но ваша карьера педагога на этом будет завершена".

Вице-премьер также призвала не отдавать детей учиться в учебные заведения, подконтрольные оккупантам и вывозить их.

"Переезжайте на подконтрольную территорию. Знаю, что тяжело. Понимаю, без своего жилья, без работы, без друзей очень тяжело. Но будущее здесь с нами, а не с ними. Немножко терпения, и все наладится, — пообещала она. — Дети потом будут благодарны".

Как на предложение отреагировали живущие в оккупации

Предложение Ирины Верещук разозлило многих украинцев. В комментариях под ее постом в "Фейсбуке" инициативу вице-премьера раскритиковали.

"Научитесь писать тексты для поддержки, а не как сейчас, как будто плюнули в глаза людям, которые не могут уехать, потому что могут в процессе погибнуть. Все не могут уехать, что делать?" — интересуется Катерина Гашенко.

"С первого дня оккупации нет "зеленого коридора", есть опасный путь, где люди умирают. И даже если вы рискуете, то это стоит безумных денег. У нас нет возможности уехать, нет работы, нет мобильной связи. Но вы молчите о нас, а если слышим, то только: "Ну вы держитесь" и езжайте. А как?" — спрашивает жительница Херсона Диана Михайлова.

В ответ Верещук заявила, что "есть видение и по временному жилью, и по эвакуации".

"Можно сколько угодно спрашивать как и что, но я пишу так, потому что знаю, что есть много людей, которые не едут, потому что не хотят, имеют свое видение и понимание. Просто так я сейчас такой пост не писала бы, можете не сомневаться. У нас есть видение и по временному жилью, и по эвакуации", — подчеркнула она.

Как люди выбираются из оккупации

Отметим, что безопасных путей для выезда на подконтрольную Украине территорию сейчас нет, оккупанты не выпускают людей через северные границы захваченных областей.

Как сообщал Фокус, блокировка выезда связана с намерениями изолировать как можно больше мужчин на оккупированных территориях, чтобы в случае необходимости их можно было бы призвать. Ведь у россиян серьезные проблемы и нехватка людей в армии.

Желающие выехать из оккупации вынуждены сначала ехать в Крым, на въезде в который обустроен фильтрационный лагерь. Непрошедших проверку людей, по данным журналистов, рискуют оказаться в тюрьмах на территории ОРДЛО.

Однако даже если удастся попасть в Крым, дорога в Украину займет несколько суток: как правило люди оттуда направляются в Москву, потом — через Латвию в Польшу. Деньги на такое путешествие есть далеко не у каждой семьи.