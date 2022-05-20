Только в оккупированный Крым: российские войска закрыли выезд из Херсона в сторону Украины

Как заявили в ОК "Юг", оккупанты усилили патрулирование и количество блокпостов в областном центре.

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Российские оккупанты заблокировали все выезды из оккупированных частей Херсонской области в сторону подконтрольной Украине территории. Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".

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По словам спикера командования Владислава Назарова, оккупационные войска закрыли выезд из Херсонской области на подконтрольную украинской власти территорию. Более того, всех желающих покинуть область они направляют в оккупированный Крым.

В Херсоне российские оккупанты увеличили количество блокпостов, а также усилили патрулирование города. Несмотря на это жители областного центра все равно отметили День вышиванки вчера, 19 мая. Горожане распространяли фото с украинской символикой и призывами оккупантам уходить домой. Также были плакаты и граффити о том, что Херсонщина — это Украина.

Напомним, 16 мая омбудсмен Людмила Денисова заявила, что медикаментов в оккупированном Херсоне осталось на две недели.

Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким обратился к жителям оккупированного Херсона, заявив что оккупанты понимают свои недолгие перспективы на украинской земле.