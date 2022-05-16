Медикаменты в Херсоне закончатся через две недели, — омбудсмен

В оккупированной россиянами Херсонской области усиливается гуманитарный кризис. В регионе закончились растворы для капельниц, в дефиците — лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

На сегодняшний день во всех районах оккупированной Херсонской области наблюдается острая нехватка лекарственных средств. В самом областном городе запасы медикаментов могут полностью закончиться через две недели. Об этом рассказывает уполномоченная ВР Украины по правам человека Людмила Денисова со ссылкой на мэра Херсона Игоря Колыхаева.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По словам омбудсмена, в регионе уже нет растворов для капельниц, в дефиците лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, в больницах не хватает кислорода.

"В оккупированной РФ Херсонской области нарастает гуманитарный кризис", — подчеркивает она.

Еще в первые дни захвата южных территорий страны российские войска разграбили огромное количество продовольственных сетей и аптек. Украинские товары массово вывозились в Крым и Россию, говорит Денисова. И в настоящее время оккупанты не пропускают в регион волонтеров с гуманитарной помощью и грабят гуманитарные грузы.

При этом захватчики раздают свою гуманитарку, однако это продукты пятилетней давности и лекарства, у которых закончился срок годности, комментирует омбудсмен. В обмен на них россияне требует предоставлять паспортные данные, в области составляются списки пенсионеров, социальных работников и просто людей, проживающих в разных громадах.

По информации Денисовой, на сегодняшний день в Херсонской области остается около полумиллиона местных жителей, то есть в два раза меньше, чем до российского вторжения. Сейчас люди не могут выехать на подконтрольную Украине территорию, существенно ограничено перемещение и внутри самого региона.

Ранее депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщал, что у ВСУ есть успехи на Херсонском направлении, уничтожен склад боеприпасов ВС РФ. Кроме того, украинские военные в очередной раз ликвидировали сосредоточенную в оккупированной Чернобаевке военную технику страны-агрессора.

Фокус также рассказывал, зачем агрессор вводит свою валюту в Херсонской области.