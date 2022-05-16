Медикаменты в Херсоне закончатся через две недели, — омбудсмен
В оккупированной россиянами Херсонской области усиливается гуманитарный кризис. В регионе закончились растворы для капельниц, в дефиците — лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний.
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На сегодняшний день во всех районах оккупированной Херсонской области наблюдается острая нехватка лекарственных средств. В самом областном городе запасы медикаментов могут полностью закончиться через две недели. Об этом рассказывает уполномоченная ВР Украины по правам человека Людмила Денисова со ссылкой на мэра Херсона Игоря Колыхаева.
По словам омбудсмена, в регионе уже нет растворов для капельниц, в дефиците лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, в больницах не хватает кислорода.
"В оккупированной РФ Херсонской области нарастает гуманитарный кризис", — подчеркивает она.
Еще в первые дни захвата южных территорий страны российские войска разграбили огромное количество продовольственных сетей и аптек. Украинские товары массово вывозились в Крым и Россию, говорит Денисова. И в настоящее время оккупанты не пропускают в регион волонтеров с гуманитарной помощью и грабят гуманитарные грузы.
При этом захватчики раздают свою гуманитарку, однако это продукты пятилетней давности и лекарства, у которых закончился срок годности, комментирует омбудсмен. В обмен на них россияне требует предоставлять паспортные данные, в области составляются списки пенсионеров, социальных работников и просто людей, проживающих в разных громадах.
По информации Денисовой, на сегодняшний день в Херсонской области остается около полумиллиона местных жителей, то есть в два раза меньше, чем до российского вторжения. Сейчас люди не могут выехать на подконтрольную Украине территорию, существенно ограничено перемещение и внутри самого региона.
Ранее депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщал, что у ВСУ есть успехи на Херсонском направлении, уничтожен склад боеприпасов ВС РФ. Кроме того, украинские военные в очередной раз ликвидировали сосредоточенную в оккупированной Чернобаевке военную технику страны-агрессора.
Фокус также рассказывал, зачем агрессор вводит свою валюту в Херсонской области.