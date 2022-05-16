Медикаменти в Херсоні закінчаться за два тижні, — омбудсмен
В окупованій росіянами Херсонській області посилюється гуманітарна криза. У регіоні закінчилися розчини для крапельниць, у дефіциті — ліки від серцево-судинних захворювань.
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На сьогоднішній день у всіх районах окупованої Херсонської області спостерігається гостра нестача лікарських засобів. Власне в обласному місті запаси медикаментів можуть повністю закінчитися за два тижні. Про це розповідає уповноважена ВР України з прав людини Людмила Денісова з посиланням на мера Херсона Ігоря Колихаєва.
За словами омбудсмена, у регіоні вже немає розчинів для крапельниць, у дефіциті ліків від серцево-судинних захворювань, у лікарнях не вистачає кисню.
"В окупованій РФ Херсонській області наростає гуманітарна криза", — наголошує вона.
Ще в перші дні захоплення південних територій країни російські війська розграбували величезну кількість продовольчих мереж та аптек. Українські товари масово вивозилися в Крим і Росію, каже Денісова. І наразі окупанти не пропускають у регіон волонтерів із гуманітарною допомогою і грабують гуманітарні вантажі.
При цьому загарбники роздають свою гуманітарку, проте це продукти п'ятирічної давності та ліки, в яких закінчився термін придатності, коментує омбудсмен. В обмін на них росіяни вимагають надавати паспортні дані, в області складаються списки пенсіонерів, соціальних працівників і просто людей, які мешкають у різних громадах.
За інформацією Денісової, на сьогоднішній день у Херсонській області залишається приблизно півмільйона місцевих жителів, тобто вдвічі менше, ніж до російського вторгнення. Наразі люди не можуть виїхати на підконтрольну Україні територію, суттєво обмежене переміщення і всередині власне регіону.
Раніше депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомляв, що ЗСУ має успіхи на Херсонському напрямку, знищено склад боєприпасів ЗС РФ. Крім того, українські військові вкотре ліквідували зосереджену в окупованій Чорнобаївці військову техніку країни-агресора.
Фокус також розповідав, навіщо агресор вводить свою валюту у Херсонській області.