"Де рублі — там Росія". Навіщо агресор вводить свою валюту в Херсонській області

Окупанти планують ввести в Херсонській області в обіг рубль. Чи так це, якою буде валюта в Херсоні, як український бізнес сплачуватиме податки та чи не виключать Росію з МВФ як покарання?

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"Так, є повідомлення про наміри ввести в обіг рублі на окупованій частині Херсонської області", — підтверджує голова Херсонської ОВА Геннадій Лагута.

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"Це порушення монетарного суверенітету України. Фактично оголошення війни з боку центрального банку РФ. І юридичне визнання окупації (не "спецоперації", а окупації!) частини суверенної держави Росією", — вважає фінансовий аналітик, асоційований експерт аналітичного центру CASE Україна Євген Дубогриз.

Рубль на Херсонщині окупанти хочуть ввести з перехідним періодом у три-чотири місяці, у цей час ходитимуть і гривня, і російська валюта. Фокус розпитав економістів і юристів, навіщо Росії такий крок і які наслідки можуть бути для України та Росії.

Рубль у Херсонській області — політичний крок

Спроба ввести в Херсонській області рубль — політичне рішення, впевнені експерти.

"Це швидше навіть інформаційний крок. Тому що фізично забезпечити обіг рубля на цих територіях без розвитку банківської системи, без доступу до електронного обігу не можна. Доведеться завозити кеш. А це — повернення до кінця 80-х — початку 90-х, там немає економіки", — каже Фокусу Анатолій Амелін, співзасновник і директор економічних програм Українського інституту майбутнього.

Росії потрібен пропагандистський символізм: "Там, де рублі — там Росія" як для зовнішньої аудиторії, так і для українців, які живуть на окупованих землях. Мовляв, "дивіться, ми тут платимо пенсії, а Україна про всіх забула", — зазначає Наталія Шаповал, віцепрезидентка з економіко-політичних досліджень KSE.

За її словами, операційно здатність Росії запровадити рубль на тимчасово окупованих територіях Херсонщини залежить від військового просування РФ і можливості закріплення на території на тривалий час.

"Значний символізм цієї дії штовхатиме їх на завезення своїх машин із кешем. Однак поки вони не зможуть перевести підприємства на рублі, економічного сенсу це не матиме", — вважає Шаповал.

[ + – ] Рубль у Херсонській області окупанти хочуть ввести з перехідним періодом у три-чотири місяці Фото: Flickr

Окупація рублем: Крим, ОРДЛО, Херсонська область

Росія вже ввела в обіг рублі в анексованому Криму та на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей у 2014 році.

Євген Дубогриз наголошує, що за тих обставин Нацбанк України навряд чи міг забезпечити повноцінний обіг гривні на окупованих територіях — інфраструктура була зруйнована, не було таких можливостей системи електронних платежів (СЕП). А зараз електронні платежі працюють, як і відділення банків, можуть бути проблеми хіба що з підвезенням готівкових гривень.

У Нацбанку наголошують, що банківська система України здатна забезпечувати обіг гривні на тимчасово захоплених територіях згідно з українським законодавством.

Як платити податки в бюджет України, якщо на Херсонщині введуть рублі

Росія може "інфікувати" українську фінансову систему санкціями, якщо вдасться відкрити відділення умовного "Сбербанку" на тимчасово окупованих територіях Херсонської області, застерігає Наталія Шаповал.

За її словами, Росії, можливо, цікаво перевести якийсь бізнес на окупованих територіях на рублі, щоб розширити свою торгівлю. І це також може нести ризики для України, попереджає Гліб Вишлінський, виконавчий директор Центру економічної стратегії.

"Доки розрахунки йдуть у гривнях і включена українська банківська система, це дає можливість зберігати сплату податків в український бюджет. Якщо буде розрахунок у рублях, або повністю готівкою, або через якісь південноосетинські банки — це, відповідно, позбавить бізнес можливості сплачувати податки Україні", — каже Фокусу Вишлінський.

Рубль замість гривні? Ще більше санкцій проти Росії

Російські загарбники порушують міжнародне право, обмежуючи обіг гривні та намагаючись запровадити оборот російського рубля на тимчасово окупованих територіях України, упевнені в Нацбанку України.

"Ми розглядаємо це як грубе порушення міжнародного права, зокрема, Гаазької конвенції, III Женевської конвенції та IV Женевської конвенції", — зазначає регулятор.

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Також окупаційна влада РФ іде на порушення статті 43 Положення про закони та звичаї війни на суші. Про це говорять і в НБУ, і Олександр Камша, адвокат, арбітражний керуючий юридичною фірмою "Ілляшев і Партнери". У коментарі Фокусу він наголосив, що окупаційна влада має забезпечити дотримання чинних у країні законів. А згідно із ч. 1 ст. 192 Цивільного кодексу, грошова одиниця України — гривня.

"Так дії окупантів щодо запровадження власної валюти на території України є нічим іншим, як порушенням чинних в Україні законів", — констатує Олександр Камша.

Якщо Центробанк РФ продовжуватиме спроби ввести обіг рубля на окупованих територіях, влада України має намір закликати світову спільноту та міжнародні фінансові організації запровадити додаткові санкції проти РФ, зокрема проти Центрального банку РФ і його керівництва, сказали Фокусу в Нацбанку.

Євген Дубогриз припускає, що спроба введення рубля на Херсонщині може стати приводом для призупинення членства Росії в МВФ або її виключення з МВФ. Гліб Вишлінський теж припускає ймовірність такого рішення.

Зі свого боку, Анатолій Амелін вважає, що головні санкції, які можуть бути, — відключення Центробанку Росії від SWIFT та інших міжнародних платіжних систем.

Усе це стане можливим, якщо Росії вдасться запровадити повноцінний обіг рубля на тимчасово окупованих територіях Херсонської області.

"Але для того, щоб дійсно економічно окупувати територію, спочатку потрібно перемогти військових і цивільних. А цього ми не допустимо", — стверджує Наталія Шаповал.

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