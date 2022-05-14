"Ребята, потерпите": Виталий Ким обратился к жителям оккупированного Херсона (видео)

По словам чиновника, оккупанты понимают свои недолгие перспективы на украинской земле.

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Председатель Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким обратился к жителям оккупированного Херсона, призвав их не терять веры в освобождение. Соответствующая запись появилась на его Telegram-канале.

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"Ребята, потерпите, я вас прошу! Понимаю, что очень тяжело. Ходят всякие, мягко говоря, нехорошие люди по нашей земле. Но потерпите. Видите, Харьков отодвинули, сейчас силы, средства, ленд-лиз дойдет, планируем мы все. Вижу, что саботируют русские сами приказы, не хотят идти вперед, не могут, не видят долгой перспективы нахождения в Херсоне. Для видимости, для галочки что-то делают там, но это все ерунда. Мы все равно освободим Херсон. Терпите! Не унывайте, не сдавайтесь. Всем тяжело, вам тяжелее всех, почти тяжелее всех, но терпите!" – сказал он.

Тем временем британская разведка сообщает, что, несмотря на оккупацию Херсона, единственное, чего добилась Россия, – лишь поставила в регионе лояльную местную "власть". Местные жители продолжают сопротивляться российским военным, а по городу уже появились листовки, призванные припугнуть захватчиков и коллаборантов.

"ВСУ идут! Орки, крепко держите свои штанишки, убегать далеко придется – наши ребята разошлись, в живых ни одного упыря с оружием не оставляют", – говорится в тексте.

[ + – ] Такие листовки появились на улицах Херсона Фото: Соцсети

В свою очередь местные предатели уже заявили о том, что обратятся к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой принять всю Херсонскую область в состав РФ. По словам гауляйтера Кирилла Стремоусова, регион может перейти под юрисдикцию РФ уже до конца 2022 года.

По мнению Института изучения войны США, если Путин и дальше будет терпеть поражение от ВСУ, он может аннексировать уже оккупированные территории в состав России, чтобы потом защищать их уже как свои, объявив дополнительную мобилизацию.

Напомним, к каким последствия приведет попытка оккупантов ввести в Херсоне и области российский рубль, а также каковы мотивы подобного шага.