У ВСУ появился шанс отбить весь оккупированный Донбасс, – Институт изучения войны США

Успешные контрнаступления ВСУ заставляют российского президента Владимира Путина срочно пересматривать свои планы.

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Если российская армия не прекратит военные действия на востоке Украины, ВСУ имеют шанс отвоевать весь оккупированный Донбасс. К такому выводу пришел американский Институт изучения войны, о чем говорится в его последнем отчете.

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По мнению экспертов, президент РФ может применить в Украине несколько сценариев в зависимости от того, как будет развиваться ситуация. Главный вывод состоит в том, что в ближайшие месяцы глава Кремля намерен аннексировать оккупированные территории на юге и востоке Украины в состав России, а уже затем заявить, что российская доктрина, разрешающая применение ядерного оружия для защиты своей территории, распространяется и на эти регионы.

"Такие действия угрожают Украине и ее партнерам ядерной атакой, если украинские контрнаступления по освобождению оккупированной Россией территории продолжатся. Путин может полагать, что угроза ядерным оружием или его применение восстановит сдерживание России после того, как его катастрофическое вторжение подорвало возможности России по сдерживанию обычных вооружений", – отметили в Институте.

На данный момент ВС РФ не достигли поставленных президентом целей и вряд ли смогут это сделать. Если Путин осознает несостоятельность своей армии, то он будет стараться максимально быстро ввести уже захваченные территории в состав России и попытается сохранить над ними контроль. Речь идет о Херсонской и Запорожской областях и районах Донецкой и Луганской областей. Действовать Кремль собирается по отработанной схеме, в которую входит замена местных СМИ управляемыми из Москвы, российские интернет-провайдеры и сети связи, насильственный перевод местной экономики на российский рубль, похищение, казнь и замена местных украинских чиновников российскими коллаборационистами, а также, вероятно, охота и устранение проукраинских активистов и партизан.

"Широко распространенные зверства России против украинских мирных жителей являются частью устоявшейся схемы действий Кремля по установлению контроля над оккупированными территориями", – подчеркивают эксперты.

[ + – ] На оккупированных территориях Россия устраняет проукраинских активистов и партизан Фото: Meta

Аннексия этих территорий для Путина – единственное, в чем он сейчас заинтересован, поскольку хотя этот вариант и не соответствует первоначальным планам Кремля по полной смене режима в Украине, он позволит российскому президенту "сохранить лицо" перед своим электоратом и станет ударом для нашей страны.

"Российская аннексия будет направлена на то, чтобы поставить Киев перед свершившимся фактом, который исключает переговоры о территориальных границах даже для прекращения огня, утверждая, что Россия не будет обсуждать статус (незаконно аннексированной путем военного завоевания) российской территории, – аргумент, который Кремль использовал в отношении Крыма. с 2014 года… После аннексии украинской территории Кремль представит требования украинских переговорщиков о возвращении суверенной территории Украины как абсурдные просьбы к России отказаться от своей земли и отклонить их", – говорится в отчете.

В случае дополнительных успехов ВС РФ Путин может отложить аннексию, чтобы захватить еще больше территорий, однако в этом случае есть высокий риск того, что контрнаступления ВСУ приведут к коллапсу российской армии:

"Российские войска в таком состоянии будут чрезвычайно уязвимы для сосредоточенных украинских контрнаступлений, и ВСУ смогут выбирать сражения по своему выбору, если российские войска не захотят атаковать. Российский военный крах, скорее всего, повлечет за собой эндемический уровень дезертирства и "фрагментации" офицеров, практику убийства личным составом собственных офицеров, и то, и другое наблюдалось на протяжении всей войны. Такой крах сделал бы невозможным дальнейшее наступление на нынешнем этапе войны в Украине и мог бы привести к беспорядочному отводу российских войск с линии фронта, как это было видно после поражения русских в битве за Киев. Российские военные не будут полностью уничтожены, и им не придется покидать Украину до того, как они достигнут состояния коллапса. Однако развалившаяся российская армия потеряет способность функционировать как сплоченная боевая сила. Если это произойдет, Путин вполне может оказаться вынужденным согласиться на гораздо меньшее, чем его нынешние заявленные цели".

Еще один вариант, который не стоит списывать со счетов, – дополнительная мобилизация в России к случае дальнейших поражений на фронте. Однако даже она не гарантирует того, что РФ сможет захватить Украину.

Тем временем ВСУ продолжают активно выбивать ВС РФ с украинской земли, и на данный момент россияне отступают от Харькова, который обстреливали несколько месяцев.