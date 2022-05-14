ЗСУ з'явився шанс відбити весь окупований Донбас, – Інститут вивчення війни США

Успішні контрнаступи ЗСУ змушують російського президента Володимира Путіна терміново переглядати свої плани.

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Якщо російська армія не припинить воєнних дій на сході України, ЗСУ мають шанс відвоювати весь окупований Донбас. Такого висновку дійшов американський Інститут вивчення війни, про що йдеться в його останньому звіті.

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На думку експертів, президент РФ може застосувати в Україні кілька сценаріїв, залежно від того, як розвиватиметься ситуація. Головний висновок полягає в тому, що найближчими місяцями глава Кремля має намір анексувати окуповані території на півдні та сході України до складу Росії, а вже потім заявити, що російська доктрина, яка дозволяє застосування ядерної зброї для захисту своєї території, поширюється і на ці регіони.

"Такі дії загрожують Україні та її партнерам ядерною атакою, якщо українські контрнаступи зі звільнення окупованої Росією території продовжаться. Путін може вважати, що загроза ядерною зброєю або її застосування відновить стримування Росії після того, як його катастрофічне вторгнення підірвало можливості Росії щодо стримування звичайних озброєнь", – зазначили в Інституті

Наразі ЗС РФ не досягли поставлених президентом цілей і навряд чи зможуть це зробити. Якщо Путін усвідомлює неспроможність своєї армії, то він намагатиметься максимально швидко ввести вже захоплені території до складу Росії та спробує зберегти над ними контроль. Ідеться про Херсонську та Запорізьку області та райони Донецької та Луганської областей. Діяти Кремль збирається за відпрацьованою схемою, до якої входить заміна місцевих ЗМІ керованими з Москви, російські інтернет-провайдери та мережі зв'язку, насильницьке переведення місцевої економіки на російський рубль, викрадення, страта та заміна місцевих українських чиновників російськими колабораціоністами, а також, ймовірно, полювання та усунення проукраїнських активістів та партизанів.

"Широко поширені звірства Росії проти українських мирних жителів є частиною усталеної схеми дій Кремля щодо встановлення контролю над окупованими територіями", – наголошують експерти.

[ + – ] На окупованих територіях Росія усуває проукраїнських активістів та партизанів Фото: Meta

Анексія цих територій для Путіна – єдине, у чому він зараз зацікавлений, оскільки хоча цей варіант і не відповідає початковим планам Кремля щодо повної зміни режиму в Україні, він дозволить російському президентові "зберегти обличчя" перед своїм електоратом та стане ударом для нашої країни.

"Російська анексія буде спрямована на те, щоб поставити Київ перед доконаним фактом, який виключає переговори про територіальні кордони навіть для припинення вогню, стверджуючи, що Росія не обговорюватиме статусу (незаконно анексованої шляхом військового завоювання) російської території, – аргументу, який Кремль використав у щодо Криму. з 2014 року… Після анексії української території Кремль представить вимоги українських переговорників щодо повернення суверенної території України як абсурдні прохання до Росії відмовитися від своєї землі та відхилити їх", – йдеться у звіті.

У разі додаткових успіхів ЗС РФ Путін може відкласти анексію, щоб захопити ще більше територій, однак у цьому випадку є високий ризик того, що контрнаступ ЗСУ призведе до колапсу російської армії:

"Російські війська в такому стані будуть надзвичайно вразливі для зосереджених українських контрнаступів, і ЗСУ зможуть обирати битви на свій вибір, якщо російські війська не захочуть атакувати. Російський військовий крах, найімовірніше, спричинить ендемічний рівень дезертирства і "фрагментації" офіцерів, практику вбивства особовим складом власних офіцерів, і те, й інше спостерігалося протягом усієї війни.Такий крах унеможливив би подальший наступ на нинішньому етапі війни в Україні і міг би призвести до безладного відведення російських військ з лінії фронту, як це було видно після поразки росіян у битві за Київ. Російські військові не будуть повністю знищені, і їм не доведеться покидати Україну до того, як вони досягнуть стану колапсу, однак російська армія, що розвалилася, втратить здатність функціонувати як згуртована бойова сила. Якщо це станеться, Путін цілком може виявитися змушеним погодитись на набагато менше, ніж його нинішні заявлені цілі".

Ще один варіант, який не варто списувати з рахунків, – додаткова мобілізація в Росії у випадку подальших поразок на фронті. Проте, навіть вона не гарантує того, що РФ зможе захопити Україну.

Тимчасом ЗСУ продовжують активно вибивати ЗС РФ з української землі, і зараз росіяни відступають від Харкова, який обстрілювали кілька місяців.