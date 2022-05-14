"Хлопці й дівчата, потерпіть": Віталій Кім звернувся до мешканців окупованого Херсона (відео)

За словами чиновника, окупанти розуміють свої недовгі перспективи на українській землі.

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Голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім звернувся до мешканців окупованого Херсона, закликавши їх не втрачати віри у визволення. Відповідний запис з'явився на Telegram-каналі.

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"Хлопці й дівчата, потерпіть, я вас прошу! Розумію, що дуже важко. Ходять усілякі, м'яко кажучи, погані люди по нашій землі. Але потерпіть. Бачите, Харків відсунули, зараз сили, кошти, ленд-ліз дійде, плануємо ми все. Бачу, що саботують росіяни самі накази, не хочуть йти вперед, не можуть, не бачать довгої перспективи перебування в Херсоні. Для видимості, для галочки щось роблять там, але це все дурниці. Ми все одно звільнимо Херсон. Потерпіть! Не падайте духом, не здавайтеся. Всім важко, вам найважче, майже найважче, але терпіть!" — сказав він.

Тим часом британська розвідка повідомляє, що, попри окупацію Херсона, єдине, чого досягла Росія, — лише поставила в регіоні лояльну місцеву "владу". Місцеві жителі продовжують чинити опір російським військовим, а по місту вже з'явилися листівки, покликані налякати загарбників та колаборантів.

"ЗСУ йдуть! Орки, міцно тримайте свої штанці, тікати далеко доведеться — наші хлопці розійшлися, в живих жодного упиря зі зброєю не залишають", — йдеться в тексті.

[ + – ] Такі листівки з'явилися на вулицях Херсона Фото: Соцсети

Зі свого боку місцеві зрадники вже заявили, що звернуться до російського президента Володимира Путіна з проханням прийняти всю Херсонську область до складу РФ. За словами гауляйтера Кирила Стремоусова регіон може перейти під юрисдикцію РФ вже до кінця 2022 року.

На думку Інституту вивчення війни США, якщо Путін і надалі зазнаватиме поразки від ЗСУ, він може анексувати вже окуповані території до складу Росії, щоб потім захищати їх уже як свої, оголосивши додаткову мобілізацію.

Нагадаємо, до яких наслідків приведе спроба окупантів ввести в Херсоні та області російський рубль, а також які мотиви такого кроку.