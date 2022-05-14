"Росія не може досягти своїх цілей", — британська розвідка про окупацію Херсонщини

З початку вторгнення РФ вдалося лише поставити у регіоні лояльну місцеву "владу", але громадяни України продовжують протестувати.

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Росія поставила у Херсоні лояльне місцеве керівництво, довівши нездатність досягти поставлених політичних цілей в Україні. Про це Міністерство оборони Великобританії повідомило у своєму звіті станом на 14 травня, опублікованому на офіційній сторінці у Twitter.

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Як з'ясувала британська розвідка, проросійська військово-цивільна адміністрація в Херсоні оголосила, що попросить включити Херсонську область до складу Російської Федерації. У Великій Британії припускають, що основна частина початкового плану РФ полягала у встановленні довгострокової влади в більшості областей України шляхом сфальсифікованих референдумів.

"Той факт, що Росії вдалося лише нав'язати в Херсоні проросійське місцеве керівництво, підкреслює нездатність російського вторгнення домогтися прогресу в досягненні своїх політичних цілей в Україні", — зазначило Міноборони.

Відомство передбачає, що у разі проведення референдуму Росія сфабрикує результати на користь виходу зі складу України, та ще й із переважною більшістю голосів. При цьому місцеві жителі продовжуватимуть протестувати проти російської окупації.

12 травня заступник голови окупаційної "військово-цивільної адміністрації" Херсона Кирило Стремоусов в ефірі телеканалу "Росія 1" заявив про плани провести перепис населення в області. За його словами, це необхідно для проведення референдуму щодо приєднання до РФ.

11 травня з'явилася інформація, що проросійська місцева "влада" звернеться до президента Володимира Путіна для ухвалення Херсонської області до складу РФ. Як заявив Кирило Стремоусов, область може перейти під юрисдикцію Росії вже до кінця 2022 без проголошення "народної республіки", але за аналогією з іншими російськими регіонами.

Наступного дня Кирило Стремоусов повідомив, що найближчим часом проросійська "влада" не звертатиметься з проханням про приєднання Херсонської області до Росії. За його словами, термінів не визначено, адже спочатку колаборанти планують завершити "всі інтеграційні процеси".

У коментарі Фокусу політолог Володимир Молчанов заявив: у Кремлі не знають, що робити із окупованою Херсонською областю. Через відсутність плану російські політики та місцева "влада" озвучують різні варіанти.