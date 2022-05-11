Окупанти звернуться до Путіна для прийняття Херсонської області до складу Росії

Регіон повністю перейде під законодавство РФ вже до кінця року, стверджує так звана влада.

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Окупаційна влада Херсонської області звернеться до президента РФ Володимира Путіна з проханням прийняти регіон до складу Росії. Про це повідомив так званий заступник голови військово-цивільної адміністрації регіону Кирило Стремоусов, повідомляє агентство "РИА Новости".

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"Місто Херсон — це Росія, жодних "ХНР" ("Херсонської народної республіки") на території Херсонської області створюватись не буде, референдумів не буде. Це буде один єдиний указ на підставі звернення керівництва Херсонської області до президента Російської Федерації, і буде прохання ввести область до складу повноцінного регіону Російської Федерації", — сказав представник окупантів.

За словами Стремоусова, "адміністрація" області також має намір перевести регіон під законодавство Росії вже до кінця цього року. Він додав, що структура влади в Херсонській області вибудовуватиметься за аналогією з російськими регіонами.

За даними ТАСС, Стремоусов пояснив відмову від проведення "референдуму" в регіоні тим, що минулий, організований в окупованому Криму, "не сприйнятий світовою спільнотою".

Нагадаємо, окупаційна влада Херсонської області вирішила повернути герб регіону часів Російської імперії, на якому зображений двоголовий орел.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляло, що РФ розглядає можливість додавання захоплених територій на півдні України до складу тимчасово окупованого Криму.