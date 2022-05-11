Оккупанты обратятся к Путину для принятия Херсонской области в состав России

Регион полностью перейдет под законодательство РФ уже до конца года, утверждают так называемые власти.

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Оккупационные власти Херсонской области обратятся к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав России. Об этом сообщил так называемый заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов, передает агентство "РИА Новости".

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"Город Херсон — это Россия, никаких "ХНР" ("Херсонской народной республики") на территории Херсонской области создаваться не будет, референдумов не будет. Это будет один единый указ на основании обращения руководства Херсонской области к президенту Российской Федерации, и будет просьба ввести область в состав полноценного региона Российской федерации", — сказал представитель оккупантов.

По словам Стремоусова, "администрация" области также намерена перевести регион под законодательство России уже до конца этого года. Он добавил, что структура власти в Херсонской области будет выстраиваться по аналогии с российскими регионами.

По данным ТАСС, Стремоусов объяснил отказ от проведения "референдума" в регионе тем, что прошлый, организованный в оккупированном Крыму, "не воспринят мировым сообществом".

Напомним, оккупационные власти Херсонской области решили вернуть герб региона времен Российской империи, на котором изображен двуглавый орел.

Главное управления разведки Министерства обороны Украины сообщало, что РФ рассматривает возможность включения захваченных территорий на юге Украины в состав временно оккупированного Крыма.