"Россия не может добиться своих целей", — британская разведка об оккупации Херсона

С начала вторжения РФ удалось лишь поставить в регионе лояльную местную "власть", но граждане Украины продолжают протестовать.

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Россия поставила в Херсоне лояльное местное руководство, доказав неспособность достичь поставленных политических целей в Украине. Об этом Министерство обороны Великобритании сообщило в своем отчете по состоянию на 14 мая, опубликованном на официальной странице в Twitter.

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Как выяснила британская разведка, пророссийская военно-гражданская администрация в Херсоне объявила о том, что попросит включить Херсонскую область в состав Российской Федерации. В Великобритании предполагают, что основная часть изначального плана РФ заключалась в установлении долгосрочной власти в большинстве областей Украины путем проведения сфальсифицированных референдумов.

"Тот факт, что России удалось только навязать в Херсоне пророссийское местное руководство, подчеркивает неспособность российского вторжения добиться прогресса в достижении своих политических целей в Украине", — отметило Минобороны.

Ведомство предполагает, что в случае проведения референдума Россия сфабрикует результаты в пользу выхода из состава Украины, да еще и с подавляющим большинством голосов. При этом местные жители продолжат протестовать против российской оккупации.

12 мая зампредседателя оккупационной "военно-гражданской администрации" Херсона Кирилл Стремоусов в эфире телеканала "Россия 1" заявил о планах провести перепись населения в области. По его словам, это необходимо для проведения референдума о присоединении к РФ.

11 мая появилась информация, что пророссийская местная "власть" обратится к президенту Владимиру Путину для принятия Херсонской области в состав РФ. Как заявил Кирилл Стремоусов, область может перейти под юрисдикцию России уже до конца 2022 года без провозглашения "народной республики", но по аналогии с другими российскими регионами.

На следующий день Кирилл Стремоусов сообщил, что в ближайшее время пророссийские "власти" не будут обращаться с просьбой о присоединении Херсонской области к России. По его словам, сроки не определены, ведь сначала коллаборанты планируют завершить "все интеграционные процессы".

В комментарии Фокусу политолог Владимир Молчанов заявил: в Кремле не знают, что делать с оккупированной Херсонской областью. Из-за отсутствия плана российские политики и местные "власти" озвучивают разные варианты.