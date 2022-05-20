Тільки в окупований Крим: російські війська закрили виїзд із Херсона у бік України

Як заявили в ОК "Південь", окупанти посилили патрулювання і кількість блокпостів в обласному центрі.

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Російські окупанти заблокували всі виїзди з окупованих частин Херсонської області в бік підконтрольної Україні території. Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".

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За словами спікера командування Владислава Назарова, окупаційні війська закрили виїзд із Херсонської області на підконтрольну українській владі територію. До того ж, усіх охочих залишити область вони спрямовують в окупований Крим.

У Херсоні російські окупанти збільшили кількість блокпостів, а також посилили патрулювання міста. Попри це мешканці обласного центру все одно відзначили День вишиванки вчора, 19 травня. Містяни розповсюджували фото з українською символікою і закликами окупантам йти додому. Також були плакати та графіті про те, що Херсонщина — це Україна.

Нагадаємо, 16 травня омбудсмен Людмила Денісова заявила, що медикаментів в окупованому Херсоні залишилося на два тижні.

Раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім звернувся до жителів окупованого Херсона, заявивши, що окупанти розуміють свої недовгі перспективи на українській землі.