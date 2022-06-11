Зато не сбежал: Верещук ответила на слова Байдена о беспечности Зеленского

Вице-премьер считает, что сейчас можно много спекулировать на тему, почему президент Украины проигнорировал предупреждения о готовящемся вторжении России. Главное, что глава государства, несмотря на риск, остался в Киеве.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук заступилась за президента Украины Владимира Зеленского, которого западные партнеры критикуют за игнорирование предупреждений о готовящемся нападении России.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Украина" в Facebook Подписаться

"Можно много спекулировать на тему, что мог или должен был сделать президент до открытого российского нападения, — отметила Верещук. — Однако после начала вторжения наш президент не покинул столицу, несмотря на серьезные угрозы личной безопасности".

По словам вице-премьера, в этом случае он также не выполнил рекомендации Запада, и это имело большое значение на ход войны, "оценить которое мы сможем только со временем".

"Кто кого слушал или услышал имеет меньшее значение, чем кто и что по факту сделал", — подчеркнула она, отметив при этом, что сейчас Украина делает свою работу на поле боя. Теперь важно, чтобы западные партнеры сделали свое дело — быстро предоставили много мощного оружия.

Все важные новости первыми публикуются в нашем Telegram-канале "Быстрый Фокус". Подписывайтесь и будьте в курсе событий раньше всех!

Что предшествовало заявлению вице-премьера

Заявление Ирины Верещук прозвучало после того, как президент США Джо Байден сообщил о том, что Зеленский игнорировал предупреждения о готовящемся полномасштабном вторжении России.

"Я знаю, что многие думали, что я, возможно, преувеличиваю, но я знал, и у нас были данные для подтверждения, что он (Путин, — ред) перейдет границу. Не было никаких сомнений. И Зеленский не хотел этого слышать, как и многие люди", — сказал Байден.

В ответ на это пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров заявил, что Зеленский просил западных партнеров ввести превентивные санкциях против России, чтобы заставить ее отвести войска от границ Украины. Однако партнеры "не хотели этого слышать".

26 мая секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что к российскому вторжению с юга в Украине начали готовиться с лета прошлого года. По его словам, в декабре все инстанции отчитались о проделанной работе. Однако после войны предстоит выяснить, что пошло не так в обороне южных областей от российских оккупантов.

Напомним, ранее Ирина Верещук обратилась к украинцам, оказавшимся в оккупации. Она уверена, что ради будущего детей им нужно просто переехать на подконтрольные Украине территории. Как это сделать в условиях, когда оккупанты не открывают гуманитарные коридоры, вице-премьер не сказала. Это вызвало возмущение многих украинцев, которые подчеркивают, что такой переезд возможен только на свой страх и риск, причем стоит он дорого — около $600 за человека.