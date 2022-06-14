"Если бы меня услышали, Украина имела бы больше шансов": Зеленский ответил на обвинения Байдена

Президент Украины заявил, что не раз просил ввести превентивные санкции против РФ, а также добавил, что союзники не предоставили Киеву необходимого вооружения и систем ПВО перед началом вторжения РФ.

Владимир Зеленский ответил на слова американского президента Джо Байдена о том, что он игнорировал предупреждения о вторжении РФ. Президент Украины заявил, что Киев не раз просил страны Запада ввести превентивные санкции против России. Кроме того, союзники не предоставили необходимого вооружения и систем ПВО перед началом полномасштабной войны, хотя Украина об этом просила. Об этом Зеленский рассказал в интервью немецкой телевизионной компании 2DF.

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Украинский президент также рассказал, что Киев предупреждал Запад о том, что Россия будет блокировать Черное море и презентовал стратегию строительства Черноморского флота со страной-партнером.

"Если бы меня услышали, то у Украины было бы больше шансов остановить вторжение РФ… Если бы все предупредили Украину, что завтра будет полномасштабное вторжение, возникает вопрос: почему не было закрыто воздушное пространство, почему перед этим вторжением нас не снабдили оружием и почему не были введены превентивные санкции против России?", — сказал он.

Владимир Зеленский заявил, что Украина готовилась к худшему варианту — что страну никто не поддержит в противостоянии с Россией. Он также поблагодарил партнеров за поддержку, которую они предоставляют.

Напомним, 11 июня Джо Байден заявил, что Зеленский игнорировал слова о том, что Россия начнет полномасштабное вторжение в Украину. В свою очередь пресс-секретарь президента Сергей Никифоров ответил на обвинения, сказав, что украинский президент просил ввести пакет превентивных санкций против РФ, но партнеры "не хотели этого слышать".

Министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук заступилась за президента и заявила, что сейчас можно много спекулировать на тему, почему президент Украины проигнорировал предупреждения о готовящемся вторжении России. По ее словам, главное, что Зеленский, несмотря на риск, остался в Киеве.