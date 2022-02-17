США попередили про неминуче вторгнення в Україну найближчим часом

За словами пані посла США Лінди Томас-Грінфілд, ситуація з російськими військами на кордоні з Україною йде до "неминучого вторгнення".

Наша мета – передати, наскільки серйозна ситуація. Свідчення на місцях показують, що Росія рухається до неминучого вторгнення. Це вирішальний момент, — сказала пані посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд, повідомляє CNBC.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Наша мета — довести до всіх серйозність ситуації. Інформація, що надходить з місць подій, говорить про те, що Росія рухається до неминучого вторгнення. Настав вирішальний момент", — сказала пані посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд у своєму повідомленні в Twitter.

[ + – ] Лінда Томас-Грінфілд

Сьогоднішнє засідання Ради національної безпеки не має відволікати нас від цього. Ми маємо зосередитись на тому, що зараз відбувається в Україні, — додала Томас-Грінфілд.

Вночі, після серії бесід із Білим домом, Радою національної безпеки та Державним департаментом, я попросила держсекретаря Блінкена поговорити безпосередньо з Радою Безпеки ООН на шляху до Мюнхена про серйозну ситуацію в Україні, — уточнила Томас-Грінфілд.

Ось чому держсекретар Блінкен прибуває до Нью-Йорка на шляху до Мюнхена, щоб продемонструвати нашу тверду прихильність дипломатії, запропонувати шлях до деескалації, а також дати зрозуміти світові, що ми робимо все можливе, щоб запобігти війні, — завершила Томас-Грінфілд.

Дипломатичні події розгорнулися після того, як Україна звинуватила проросійських сепаратистів у нападі на село неподалік кордону.

Поїздка Держсекретаря США Ентоні Блінкена до ООН починається в той момент, коли міністр оборони США Ллойд Остін завершує дводенну зустріч із міністрами оборони країн НАТО в Брюсселі.

Протягом кількох місяців США та їхні західні союзники спостерігали за неухильним нарощуванням сил Кремля вздовж кордону України з Росією та Білоруссю. Збільшення військової присутності повторює дії Росії напередодні незаконної анексії Криму, півострова в Чорному морі, у 2014 році, що спричинило міжнародний резонанс та призвело до санкцій проти Москви.

Кремль заперечує, що позачергове розгортання російських військ, оснащених передовою військовою технікою, вздовж кордонів України є підготовкою до вторгнення.

Раніше Фокус повідомляв, що українська розвідка не побачила ознак відведення кордону російських військ.

За даними естонської розвідки, загроза російського вторгнення до України зберігається.

РФ збирається наполягати на тому, щоб НАТО відмовило Україні в прийнятті до своїх лав.