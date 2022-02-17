США предупредили о неизбежном вторжении в Украину в ближайшее время

По словам посла США в ООН Линды Томас-Гринфилд, ситуация с российскими войсками на границе с Украиной идет к "неизбежному вторжению".

Посол Соединенных Штатов в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что свидетельства на местах вблизи от украинской границы говорят о том, что Россия "движется к неизбежному вторжению". Об этом сообщает CNBC.

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"Наша цель — довести до всех серьезность ситуации. Информация, поступающая с мест событий, говорит о том, что Россия движется к неизбежному вторжению. Наступил решающий момент", сказала посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд в своем сообщении в Twitter.

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Сегодняшнее заседание Совета национальной безопасности не должно отвлекать нас от этого. Мы должны сосредоточиться на том, что сейчас происходит в Украине, — добавила Томас-Гринфилд.

Ночью, после серии бесед с Белым домом, Советом национальной безопасности и Государственным департаментом, я попросила госсекретаря Блинкена поговорить непосредственно с Советом Безопасности ООН по пути в Мюнхен о серьезной ситуации в Украине, уточнила Томас-Гринфилд.

Вот почему госсекретарь Блинкен прибывает в Нью-Йорк по пути в Мюнхен, чтобы продемонстрировать нашу твердую приверженность дипломатии, предложить путь к деэскалации, а также дать понять миру, что мы делаем все возможное, чтобы предотвратить войну, — завершила Томас-Гринфилд.

Дипломатические события развернулись после того, как Украина обвинила пророссийских сепаратистов в нападении на село неподалеку от границы.

Поездка Госсекретаря США Энтони Блинкена в ООН начинается в тот момент, когда министр обороны США Ллойд Остин завершает двухдневную встречу с министрами обороны стран НАТО в Брюсселе.

В течение нескольких месяцев США и их западные союзники наблюдали за неуклонным наращиванием сил Кремля вдоль границы Украины с Россией и Беларусью. Увеличение военного присутствия повторяет действия России в преддверии незаконной аннексии Крыма, полуострова в Черном море, в 2014 году, что вызвало международный резонанс и привело к санкциям против Москвы.

Кремль отрицает, что внеочередное развертывание российских войск, оснащенных передовой военной техникой, вдоль границ Украины, является подготовкой к вторжению.

Ранее Фокус сообщал, что украинская разведка не увидела признаков отвода от границы российских войск.

По данным эстонской разведки, угроза российского вторжения в Украину сохраняется.

РФ собирается настаивать на том, чтоб НАТО отказало Украине в приеме в свои ряды.