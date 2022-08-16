"Нас бы забрали за три дня": Зеленский объяснил, почему не предупредил страну о нападении (видео)

По мнению президента Украины, объявление о планах российского вторжения вызвало бы панику и экономическую катастрофу, из-за чего страна погрузилась бы в хаос и стала легкой добычей для оккупантов.

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью Washington Post, в котором рассказал, что верил в возможность российского вторжения, сигналы он получал от партнеров задолго до его начала. Однако глава государства посчитал правильным не сеять панику среди украинцев.

"Вы не можете просто сказать мне: "Слушай, ты должен начать готовить людей сейчас и сказать им, что им нужно откладывать деньги, запасаться едой", — сказал Зеленский. — Если бы мы сообщили об этом — а этого хотели некоторые люди, которых я не буду называть, — я бы с октября прошлого года терял $7 млрд в месяц, а в тот момент, когда русские напали, они бы нас забрали за три дня. В целом наше внутреннее ощущение было правильным: если мы посеем хаос среди людей перед вторжением, русские нас сожрут. Потому что во время хаоса люди бегут из страны".

По словам президента, потеря $7 млрд в месяц привела бы к политической войне в стране, которая обернулась бы свержением правительства и полным хаосом на фоне трудного отопительного сезона. И без этого экономике пришлось нелегко: с начала 2022 года, когда в СМИ появилось много информации о возможном вторжении, украинцы и так сняли с депозитов десятки миллиардов долларов.

Все это, заверил Зеленский, — результат гибридной войны, которую Россия развязала против Украины. Агрессор наносил разные удары: энергетический, политический, финансовый.

"Они это сделали для того, чтобы к моменту их вторжения мы уже были бы тряпкой, а не страной. Вот на что они делали ставку. Мы не пошли на это, — сказал Владимир Зеленский. — Пусть в будущем люди решат, правильно это было или нет. У меня было ощущение, что нас хотели подготовить к мягкой капитуляции страны. И это страшно".

Как Запад предупреждал о войне?

О возможном полномасштабном вторжении российской армии Запад регулярно предупреждал Украину и других своих партнеров, начиная с осени 2021 года. В январе президент Зеленский попытался развеять опасения украинцев, заявив, что ажиотаж вокруг возможного нападения России подогревается с целью "нападения на нервы украинцев" и формирования постоянного ощущения тревоги. Он подчеркнул, что в опасности вторжения РФ нет ничего нового, так как война продолжается уже восьмой год и призвал граждан не паниковать, верить в армию и спокойно строить планы на год.

17 февраля посол Соединенных Штатов в ООН Линда Томас-Гринфилд прямо сказала, что Россия "движется к неизбежному вторжению".

11 июня президент США Джо Байден заявил, что Зеленский игнорировал предупреждения о том, что Россия начнет полномасштабное вторжение в Украину.

В ответ на это президент Украины сказал, что Киев не раз просил страны Запада ввести превентивные санкции против России. Кроме того, союзники не предоставили необходимое вооружение и системы ПВО перед началом полномасштабной войны, хотя Украина об этом просила. Владимир Зеленский уверен, что если бы его услышали, у Украины было бы больше шансов остановить вторжение РФ.