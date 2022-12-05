"Я больше ответственный, чем смелый": Зеленский стал человеком года по версии Financial Times

По мнению журналистов, президент олицетворяет стойкость украинцев в борьбе с Россией. Авторы рейтинга задают вопрос, станет ли Владимир Зеленский подходящим лидером для мирного времени, ведь победа будет принадлежать не только ему.

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Британская газета Financial Times признала президента Украины Владимира Зеленского человеком года по версии. Журналисты назвали его воплощением мужества и стойкости украинцев в борьбе против российской агрессии.

Financial Times отмечает, что до вторжения ВС РФ в Украину 24 февраля многие украинцы не воспринимали Зеленского всерьез. Сейчас он заслужил место в истории благодаря выдающемуся проявлению лидерских качеств и силы духа.

В интервью FT Зеленский вспоминает первые дни вторжения и говорит, что не может назвать себя смелым человеком.

"Я больше ответственный, чем смелый. Я просто ненавижу подводить людей", — заметил он.

[ + – ] Многие украинцы не воспринимали Зеленского всерьез до российского вторжения

После нападения России сомнения в способности Зеленского вести свою страну рассеялись. Президент, казалось, вступил в новую роль вместе с новой одеждой цвета хаки, отметили авторы материала.

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук отметил изменения в Зеленском на первом заседании Совета национальной безопасности и обороны 24 февраля.

"Он был в очень боевом настроении. И он сказал: смотрите, история выбрала нас. Судьба выбрала нас и теперь мы должны соответствовать", — вспомнил он.

В мобилизации нуждались не только военные, но и страна. Зеленский, как отметили журналисты, упорядочил процесс принятия решений между своим офисом, правительством и парламентом.

"Он научился быстро принимать решения, считая это ключом к успеху, и делегировать задачи, доверяя их выполнение другим. Оперативные решения были оставлены военачальникам, что позволяло войскам гибко реагировать на условия на поле боя", — пишет FT.

Лидер мирного времени

В Украине, по данным издания, идут споры, может ли Зеленский быть подходящим человеком для последующего мира.

"Победа будет принадлежать не только президенту. Некоторые украинцы делают себе имя на войне и имеют политические амбиции. Можно ожидать, что поразительная мобилизация украинского гражданского общества с февраля сделает страну более требовательной к своим лидерам", — отметила газета.

По окончанию боевых действий Владимир Зеленский столкнется с трудными вопросами о неспособности в достаточной мере подготовить Украину к полномасштабному вторжению РФ.

[ + – ] Зеленский говорит, что Киев не получил нормальные разведданные о нападении России

"Службы безопасности не устанавливали мины и не взрывали мосты на линиях наступления России с севера и юга, в результате чего большие участки территории быстро и легко были захвачены путинскими войсками", — говорится в материале.

Зеленский говорит, что, несмотря на публичные предупреждения Запада, Киев так и не получил нормальные разведданные о готовящемся нападении России, на основании которых можно было действовать.

"Никто не показывал нам конкретный материал, говоря, что они нападут с той или иной стороны", — признается глава государства.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак вспоминает, как 3 года назад он обещал западным журналистам, что Зеленский будет самым известным и сильным лидером своего времени.

Бывший пресс-секретарь президента Юлия Мендель сказала, что ему не хватало опыта и дисциплины для лидерства в мирное временя. По ее мнению, он лучше подходил для руководства во время войны.

"Он — человек хаоса, на войне царит хаос. Он чувствует себя как дома", — сказала Мендель.

Журналист, который брал интервью у президента Украины, отметил, что после 9 месяцев войны Зеленский выглядит усталым. Президент говорит, что соскучился по своей семье и хотел бы отправиться на рыбалку вместе с сыном.

"Я просто хочу поймать карпа в Днепре", — заключил президент.

Фокус ранее писал, почему Владимир Зеленский не предупредил страну о нападении ВС РФ. Президент полагает, что это вызвало бы панику и экономическую катастрофу в Украине.

Зеленский призывал украинцев объединиться перед лицом трудностей зимой. Жители Украины, ка сказал глава государства, должны сделать все, чтобы стойко пережить холода.