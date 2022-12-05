"Будет очень сложно": Зеленский рассказал украинцам, как пережить зиму (видео)
По словам украинского президента, россияне попытаются использовать зимний холод для террора населения Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал соотечественников объединиться перед лицом трудностей. Об этом он заявил в своем обращении в Telegram.
"Проходит четвертый день этой зимы. Зимы, которая будет очень сложной – это однозначно. Но все же стоит воспринимать эту зиму не как испытание, а как время, которое приближает к победе" — пишет главнокомандующий.
По словам Зеленского, противник рассчитывает на то, что сможет использовать зимние холода и трудности в своем терроре против населения Украины. Президент отметил, что украинцы должны сделать все, что в их силах, чтобы стойко пережить холодное время года.
"Выстоять этой зимой – это отстоять все. Вся Украина должна стать одним большим пунктом несокрушимости и работать каждый день и каждую ночь. Государство, бизнес, люди – все мы, все украинцы – все вместе", — заключил Владимир Зеленский.
Ранее президент Украины также заявлял, что на послевоенное восстановление Украины потребуется более триллиона долларов финансирования. Зеленский отметил, что несколько стран уже заявили о своем желании присоединиться к отстройке украинских регионов, пострадавших от агрессии Российской Федерации.
Еще Фокус писал о том, что Владимир Зеленский высказал недовольство установленным Евросоюзом потолком цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель. По мнению украинского лидера, данное решение является "несерьезным".
Еще мы писали о том, что президент Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о запрете деятельности РПЦ и аффилированных с ними организаций на территории Украины. В течение следующих двух месяцев должна пройти экспертиза Устава об управлении Украинской православной церкви на наличие связи с Московским патриархатом.