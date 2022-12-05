"Будет очень сложно": Зеленский рассказал украинцам, как пережить зиму (видео)

По словам украинского президента, россияне попытаются использовать зимний холод для террора населения Украины.

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал соотечественников объединиться перед лицом трудностей. Об этом он заявил в своем обращении в Telegram.

"Проходит четвертый день этой зимы. Зимы, которая будет очень сложной – это однозначно. Но все же стоит воспринимать эту зиму не как испытание, а как время, которое приближает к победе" — пишет главнокомандующий.

По словам Зеленского, противник рассчитывает на то, что сможет использовать зимние холода и трудности в своем терроре против населения Украины. Президент отметил, что украинцы должны сделать все, что в их силах, чтобы стойко пережить холодное время года.

"Выстоять этой зимой – это отстоять все. Вся Украина должна стать одним большим пунктом несокрушимости и работать каждый день и каждую ночь. Государство, бизнес, люди – все мы, все украинцы – все вместе", — заключил Владимир Зеленский.

[ + – ] Обращение Владимира Зеленского

Ранее президент Украины также заявлял, что на послевоенное восстановление Украины потребуется более триллиона долларов финансирования. Зеленский отметил, что несколько стран уже заявили о своем желании присоединиться к отстройке украинских регионов, пострадавших от агрессии Российской Федерации.

Еще Фокус писал о том, что Владимир Зеленский высказал недовольство установленным Евросоюзом потолком цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель. По мнению украинского лидера, данное решение является "несерьезным".

Еще мы писали о том, что президент Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о запрете деятельности РПЦ и аффилированных с ними организаций на территории Украины. В течение следующих двух месяцев должна пройти экспертиза Устава об управлении Украинской православной церкви на наличие связи с Московским патриархатом.