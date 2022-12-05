"Буде дуже складно": Зеленський розповів українцям, як пережити зиму (відео)

За словами українського президента, росіяни намагатимуться використати зимовий холод для терору населення України.

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Президент України Володимир Зеленський закликав співвітчизників об'єднатися перед труднощами. Про це він заявив у своєму зверненні в Telegram.

"Проходить четвертий день цієї зими. Зими, яка буде дуже складною — це однозначно. Але все ж таки варто сприймати цю зиму не як випробування, а як час, який наближає до перемоги" — пише головнокомандувач.

За словами Зеленського, противник розраховує на те, що зможе використати зимові холоди та труднощі у своєму терорі проти населення України. Президент зазначив, що українці мають зробити все, що в їх силах, аби стійко пережити холодну пору року.

"Вистояти цієї зими – це відстояти все. Вся Україна має стати одним великим пунктом незламності та працювати щодня та щоночі. Держава, бізнес, люди – всі ми, всі українці – всі разом", — підсумував Володимир Зеленський.

[ + – ] Звернення Володимира Зеленського

Раніше президент України також заявляв, що на повоєнне відновлення України потрібно понад трильйон доларів фінансування. Зеленський зазначив, що кілька країн вже зголосилися приєднатися до відбудови українських регіонів, які постраждали від агресії Російської Федерації.

Ще Фокус писав про те, що Володимир Зеленський висловив невдоволення встановленою Євросоюзом стелею цін на російську нафту у розмірі 60 доларів за барель. На думку українського лідера, це рішення є "несерйозним".

Ще ми писали про те, що президент Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України щодо заборони діяльності РПЦ та афілійованих з ними організацій на території України. Протягом наступних двох місяців має відбутися експертиза Статуту про управління Української православної церкви на наявність зв'язку з Московським патріархатом.