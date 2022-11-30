Країни візьмуть шефство: на відновлення України потрібно понад $1 трлн, — Зеленський

Допомогти відбудувати регіони після закінчення війни хочуть США, Німеччина, Канада, Фінляндія та інші держави.

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На повоєнне відновлення України потрібно понад трильйон доларів фінансування і на цей час низка країн виявила бажання "взяти шефство" над регіонами, містами або підприємствами, які постраждали від бойових дій. Про це президент України Володимир Зеленський заявив у вівторок під час презентації заявки Одеси на проведення "Експо-2030".

"Прийде час української перемоги, а після цього відновлення нашої держави стане найважливішим економічним, технологічним і гуманітарним проєктом нашого часу. Загальний обсяг робіт — понад трильйон доларів", — сказав Зеленський.

За словами глави держави, інтерес до того, щоб "взяти шефство", вже висловили такі країни, як Франція, Великобританія, Нідерланди, Німеччина, Данія, Фінляндія, Туреччина, Італія, Польща, Португалія, Чехія, Словенія, Латвія, Естонія, Швейцарія, Словаччина, США, Австрія та інші.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що невідкладні заходи щодо швидкого відновлення України після війни коштуватимуть приблизно 17 млрд доларів. За ці гроші, за словами лідера держави, можна відремонтувати лікарні, школи та важливу інфраструктуру.

Також повідомлялося, що українська влада хоче за 10 років витратити 750 млрд доларів на післявоєнне відновлення країни. З цієї суми 30% мають бути приватні інвестиції.