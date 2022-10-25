Фінансовий "Рамштайн": Євросоюз закликав швидко запустити "план Маршалла" для України

Швидке відновлення лікарень, шкіл і важливої інфраструктури України коштуватиме приблизно $17 млрд. За словами голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, платформа післявоєнного відновлення має запрацювати до кінця року.

Related video

Єврокомісія (ЄК) готова керувати допомогою, яку виділяють західні донори на відновлення України від наслідків війни з Росією. Про це сказала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на міжнародній експертній конференції з питань повоєнного відновлення України в Берліні.

Координаційну платформу післявоєнного відновлення України треба запускати швидше, бажано до кінця 2022 року або на початку 2023-го, вважає фон дер Ляєн.

Глава ЄК під час виступу згадала про "план Маршалла" після Другої світової війни — ініціативу США, за допомогою якої відновлювали Німеччину й інші європейські країни.

[ + – ] Олаф Шольц впевнений, що війна України з РФ колись закінчиться

"Ми не можемо втрачати час, масштаби руйнувань вражають. Світовий банк оцінив збитки у 350 мільярдів євро", — зазначила фон дер Ляєн.

У конференції взяв участь канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він погодився з ідеєю щодо розробки "плану Маршалла" для України.

"Ми не знаємо, коли закінчиться ця війна. Але вона закінчиться. Коли це станеться, ми продовжимо підтримувати Україну та її боротьбу за безпеку, свободу та демократію", — зазначив глава німецького уряду.

Історія України та Німеччини, як сказав Шольц, не схожі, але, виходячи з історичного досвіду, стає зрозумілою можливість реконструкції будь-якої країни. Ніколи не буває зарано для вирішення такого завдання, зауважив політик.

Канцлер Німеччини назвав "план Маршалла" в 21-му столітті завданням поколінь, яке має розпочатися зараз.

Фінансовий "Рамштайн" для України

Президент України Володимир Зеленський взяв участь в експертній конференції з питань відновлення України з відеозв'язку. На його думку, Заходу варто створити фінансовий "Рамштайн" для реконструкції та відновлення економіки України.

"Вірю, що ми можемо схвалити рішення щодо створення фінансового "Рамштайну" для підтримки нашої спільної стабільності. Нам потрібна фінансово-координаційна платформа, яка об'єднає всі зусилля щодо відновлення нашої країни", — наголосив глава держави.

[ + – ] Зеленський заявив, що невідкладні заходи щодо швидкого відновлення України коштуватимуть 17 млрд доларів

За оцінкою Зеленського, невідкладні заходи щодо швидкого відновлення України коштуватимуть приблизно 17 млрд доларів. За ці гроші можна відремонтувати лікарні, школи та важливу інфраструктуру.

При цьому дефіцит бюджету України наступного року наблизиться до 28 млрд доларів. Президент вважає цю суму непідйомною для України, але ресурс можна взяти із заморожених російських активів.

"Нам потрібна компенсація, і це справедливо. А отже, потрібен реальний, швидкий законний механізм спрямування російських активів на відшкодування збитків від війни", — зауважив він.

Нагадаємо, що українська влада хоче за 10 років витратити 750 млрд доларів на післявоєнне відновлення країни. З цієї суми 30% мають бути приватні інвестиції.

Зеленський раніше оцінював загальну суму на відновлення України у розмірі від $600 до $800 млрд. Конкретної цифри немає, оскільки активні бойові дії продовжуються.