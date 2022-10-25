Финансовый "Рамштайн": Евросоюз призвал быстро запустить "план Маршалла" для Украины

Быстрое восстановление больниц, школ и важной инфраструктуры Украины обойдется примерно в $17 млрд. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, платформа послевоенного восстановления должна заработать до конца года.

Related video

Еврокомиссия (ЕК) готова управлять помощью, которую выделяют западные доноры на восстановление Украины от последствий войны с Россией. Об этом сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на международной экспертной конференции по вопросам послевоенного восстановления Украины в Берлине.

Координационную платформу послевоенного восстановления Украины надо запускать быстрее, желательно до конца 2022 года или в начале 2023-го, полагает фон дер Ляйен.

Глава ЕК во время выступления вспомнила о "плане Маршалла" после Второй мировой войны — инициативу США, с помощью которой восстанавливали Германию и другие европейские страны.

[ + – ] Олаф Шольц уверен, что война Украинs с РФ когда-нибудь закончится

"Мы не можем терять время, масштабы разрушений поражают. Всемирный банк оценил ущерб в 350 миллиардов евро", — отметила фон дер Ляйен.

В конференции участвовал канцлер Германии Олаф Шольц. Он согласился с идеей о разработке "плана Маршалла" для Украины.

"Мы не знаем, когда закончится эта война. Но она закончится. Когда это произойдет, мы продолжим поддерживать Украину и ее борьбу за безопасность, свободу и демократию", — отметил глава немецкого правительства.

История Украины и Германии, как сказал Шольц, не похожи, но исходя из исторического опыта становится ясной возможность реконструкции любой страны. Никогда не бывает слишком рано для решения такой задачи, заметил политик.

Канцлер Германии назвал "план Маршалла" в 21-м веке задачей поколений, которая должна начаться сейчас.

Финансовый "Рамштайн" для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский участвовал в экспертной конференции по вопросам восстановления Украины по видеосвязи. По его мнению, Западу стоит создать финансовый "Рамштайн" для реконструкции и восстановления экономики Украины.

"Верю, что мы можем одобрить решение о создании финансового "Рамштайна" для поддержки нашей общей стабильности. Нам нужна финансово-координационная платформа, которая объединит все усилия по восстановлению нашей страны", – подчеркнул глава государства.

[ + – ] Зеленский завяил, что неотложные меры по быстрому восстановлению Украины обойдутся в 17 млрд. долларов

По оценке Зеленского, неотложные меры по быстрому восстановлению Украины обойдутся примерно в 17 млрд. долларов. За эти деньги можно отремонтировать больницы, школы и важную инфраструктуру.

При этом, дефицит бюджета Украины в следующем году приблизится к 28 млрд долларов. Президент считает эту сумму неподъемной для Украины, но ресурс можно взять из замороженных российских активов.

"Нам нужна компенсация, и это справедливо. А значит нужен реальный, быстрый законный механизм направления российских активов на возмещение убытков от войны", – заметил он.

Напомним, что украинские власти хотят за 10 лет потратить 750 млрд долларов на послевоенное восстановление страны. Из этой суммы 30% должны быть частные инвестиции.

Зеленский ранее оценивал общую сумму на восстановление Украины в размере от $600 до $800 млрд. Конкретной цифры нет, поскольку активные боевые действия продолжаются.