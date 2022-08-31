На восстановление Украины за 10 лет планируют потратить $750 млрд, — Гетманцев

Стратегия восстановления разбира на три периода, а реализация первого рассчитана до конца 2022 года.

Власти Украины в течение 10 лет планируют потратить $750 млрд на восстановление страны после полномасштабной войны. Эту информацию в интервью "РБК-Украина" подтвердил нардеп от фракции "Слуга народа", глава профильного комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам, у властей Украины есть план по восстановлению Украины. Стратегия предусматривает использование в течение 10 лет около $750 млрд, 30% из которых будут предоставлены в качестве частных инвестиций.

Гетманцев подчеркнул, что этот план по восстановлению Украины официально был представлен во время тематического саммита в швейцарском Лугано, а сам документ получил положительные отзывы от европейских союзников.

"Мы этот план откорректировали, есть соответствующие поручения Кабинета министров относительно того, чтобы подготовить этот план к утверждению уже Национальным советом, потому что пока это проект. Это огромный документ на 3000 страниц, который содержит в 24 направлениях план, что делать. Он именно пошаговый, мы такую задачу ставили", — продолжил Гетманцев и добавил, что стратегия восстановления разбита на три периода, а реализация первого рассчитана до конца 2022 года.

Во время военного положения, как отмечает нардеп, Верховная Рада проводит либерализацию трудового законодательства, принимая изменения в Трудовой кодекс. Бюджет на восстановление в размере $750 млрд будет накапливаться из нескольких источников, а основным является финансовая помощь от западных партнеров.

Гетманцев не придерживается оптимистической позиции в плане ареста российских активов и использования указанных средств для "возрождения" страны. По его словам, Украина сможет получить права на использование капиталов только от нескольких государств.

Стоит отметить, что ранее президент Владимир Зеленский, обращаясь к Движению предприятий Франции MEDEF, заявлял, что на восстановление Украины может потребоваться от $600 до $800 млрд.

Также Фокус в своем материале детально рассказывал, что из себя представляет План Маршалла для Украины и кто из западных союзников поможет Киеву восстановить инфраструктуру после войны.