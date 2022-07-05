Грандиозный план Маршалла: кто и за какие деньги собирается отстраивать Украину

Экономика военного времени будет в 2022 году, послевоенное восстановление — с 2023-го по 2025-ый год, а с 2026-го до 2032-го, — новая экономика. Такой план озвучило в швейцарском Лугано правительство Украины.

Премьер-министр Денис Шмыгаль 4 июля представил партнерам государства план восстановления Украины в ходе двухдневной конференции в Лугано, Швейцария. Предполагается, что за 10 лет Украина использует $750 млрд, чтобы достичь ряда целей: более 7% роста ВВП в год, подняться как минимум до 25-го места с 47-го в рейтинге "Индекс перспектив экономической сложности" и с 53-го — в рейтинге "Индекс человеческого капитала Всемирного банка".

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[ + – ] Цели восстановления Украины

Две трети необходимых денег Украина рассчитывает получить от партнеров в виде грантов, кредитов и частных инвестиций. Стоимость восстановления поврежденных активов пока оценили примерно в $165 млрд. Значительную часть общей суммы планируют использовать после 2026-го года — в фазе модернизации.

[ + – ] Сколько денег планируют потратить на разные направления.

По мнению премьер-министра Дениса Шмыгаля, за восстановление Украины после войны обязана заплатить Россия.

"Кто должен оплатить план восстановления, который уже оценивается в $750 млрд? Мы считаем, что ключевым источником для восстановления должны быть конфискованные активы России и российских олигархов", — сказал Денис Шмыгаль во время конференции в Лугано.

Нацсовет восстановления определил 15 "Национальных программ" для ускорения восстановления Украины и достижения целей роста:

Укрепление обороны и безопасности: модернизация оборонного сектора, наращивание оборонной промышленности. Стремление к евроинтеграции, в том числе безопасный доступ к рынкам. Восстановление чистой и безопасной окружающей среды. Повышение устойчивости интегрированной энергетической системы, наращивание соединений с ENTSO-E, построение газохранилищ;поддержка переход ЕС на безуглеродную энергетику, развитие производства электроэнергии с нулевым выбросом углерода (ядерная и возобновляемая), увеличение производства газа и биотоплива, развитие экосистемы H2, связанной с ЕС. Улучшение бизнес-среды: оптимизация регуляций, развитие эффективного рынка труда и масштабной программы перепрофилирования. Обеспечение экстренного финансирования: гранты, гарантии, компенсация процентной ставки; обеспечение конкуретноспособного доступа к финансированию, в частности, введение военного страхования. Обеспечение макрофинансовой стабильности, в частности, стабильность дефицита бюджета и банковской системы. Развитие секторов экономики с добавленной стоимостью, в том числе машиностроение, агросектор, деревообрабатывающая и перерабатывающая промышленность, строительство и IT. Логистика: устранение узких мест, построение устойчивых цепочек поставок, в том числе по железной дороге, реках и автотрассах; развитие узкой ж/д колеи, реконструкция дорог и мостов, расширение коридора в ЕС. Восстановление и модернизация жилья с акцентом на энергоэффективность (в Буче, Чернигове); использование лучших практик городского планирования с улучшением транспортной системы, электрификации, отопления, водоснабжения и диджитализации. Восстановление и модернизация объектов в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта; развитие партнерства государства и бизнеса в этих сферах. Улучшение системы образования с упором на инновации, в том числе развитие НУШ, гармонизация университетских стандартов с ЕС, развитие IT-образования, создание научных парков. Модернизация системы здравоохранения, продвижение цифрового здравоохранения. Развитие культуры спорта. Обеспечение адресной и эффективной соцполитики: модернизация адресных дотаций, введение накопительной системы, развитие комплексной экосистемы для защиты детей, разработка программы поддержки интеграции беженцев и ветеранов, систематизация иммиграционного регулирования.

5 июля в Лугано приняли итоговую декларацию конференции, в которой главы государств и правительств, министры и высокие представители обязались поддерживать Украину на пути к восстановлению.

Ярослав Железняк, народный депутат от фракции "Голос", представитель парламентского комитета по вопросам финансов подчеркнул качественную подготовку украинской стороны. Вместе с тем, он выделил два негативных нюанса: "До сих пор нет единого видения относительно платформы обновления. В воздухе повис вопрос — какие следующие шаги от обеих сторон?". Он отметил, что важные решения примут в ходе круглого стола за закрытой дверью.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что украинская делегация представила на инвестиционной конференции в Лугано план восстановления Украины после полномасштабной войны с Россией. На расширение и интеграцию логистики с ЕС планируют потратить $120-160 млрд, а на восстановление и модернизацию жилья/инфраструктуры регионов — $150-250 млрд.