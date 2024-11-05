"Происходят из общедоступных источников": Google прокомментировал скандальное обновление карт, — СМИ

Снимки оборонной инфраструктуры якобы были сделаны более года назад, заявили в Google. Компания осознанно не публикует последние изображения из зон боевых действий.

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Снимки, на которых заметна оборонная инфраструктура Украины, были сделаны еще в прошлом году. Об этом, как пишет "Экономическая правда", сообщила пресс-служба поискового сервиса.

Спутниковые снимки были сделаны более года назад и происходят из общедоступных источников, подчеркнули в компании.

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В корпорации подчеркнули, что осознанно не публикуют последние изображения зон боевых действий.

"Мы очень серьезно относимся к таким запросам и поддерживаем постоянную связь с украинскими официальными лицами", — прокомментировали в Google информацию об обновлении снимков территории Украины, на которых заметно расположение военных систем Сил обороны.

Напомним, в июне пользователи Google Maps заметили прототип сверхсекретного подводного дрона Manta Ray, который был пришвартован на военно-морской базе Порт-Вауенеме в Калифорнии (США). Автономное судно было создано компанией Northrop Grumman в рамках проекта ВМС США по разработке подводного оружия большой дальности, способным находиться в состоянии "спячки" на морском дне в течение очень длительного промежутка времени без дозаправки.

Также Фокус писал, что аналитическая группа Ruski Brucken создала и обнародовала в сети карту российских железнодорожных подстанций на расстоянии 250 км от украинско-российской границы. Они используются для обеспечения электроэнергией электротягов, которыми, в том числе доставляют живую силу, оружие и вооружение по территории России.