Аналитики слили в сеть карту всех российских подстанций на границах с Украиной

Представители "Ruski Brucken" создали и обнародовали в сети карту российских железнодорожных подстанций на расстоянии 250 км от украинско-российской границы.

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Аналитики из "Ruski Brucken" разработали и слили в сеть карту российских железнодорожных подстанций, которая будет помогать обезвреживать российскую логистическую инфраструктуру, используемую для войны с Украиной. Карта уже доступна всем пользователям интернета.

Как указано в описании к карте, красные линии — это железные дороги, фиолетовые — электрифицированные железные дороги, круги — это рельсовые электрические подстанции.

"Эта карта и ее содержание не является одобрением какой-либо деятельности и служат только как ресурс для информирования общественности", — отметили в описании к карте.

Всего на карте около 100 железнодорожных подстанций негражданского назначения на удаленности 250 км от границы с Украиной.

Карта российских железнодорожных подстанций Фото: Скриншот

"Все российские железнодорожные электроподстанции в радиусе 250 км в быстром доступе, так что пещерный человек может легко найти участок стоимостью 10 миллионов долларов в любом месте целевой области за считанные минуты", — отметили аналитики из "Ruski Brucken".

Именно эти подстанции используются для снижения электрического напряжения и дальнейшего преобразования тока для передачи его в контактную сеть для обеспечения электроэнергией электровозов, которыми в том числе доставляют вооружение по территории России.

Напомним, 22 марта экс-министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан заявил, что из-за прямого попадания российских ракет по ДнепроГЭС могут возникнуть критические проблемы с энергоснабжением в следующем осенне-зимнем периоде.

26 марта глава СБУ Василий Малюк в интервью Елене Фроляк рассказал, как на белорусском аэродроме "Мачулище" был поврежден первый российский разведывательный самолет А-50.

Кроме того, сотрудники СБУ 27 марта задержала двух агентов ФСБ, которые готовили ракетные удары по воинским частям Сил обороны, объектам энергетики, а также готовили удары по Киевской телебашне.