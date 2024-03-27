Готовили удары по Киевской телебашне и ВСУ: СБУ задержала агентуру ФСБ (фото)
Одессит устроился экспедитором в компанию, которая поставляет продукты питания подразделениям Сил обороны, а киевлянин собирал информацию о техническом состоянии Киевской телебашни после ее обстрела в марте 2022 года и фотографировал внешний вид одной из ТЭС.
Агентурная группа Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ готовила ракетные удары по стратегической инфраструктуре Украины. В частности Киевской телебашне и подразделениям Генерального штаба ВСУ. Служба безопасности Украины задержала подозреваемых. Об этом говорится в сообщении силового ведомства в среду, 27 марта.
Сотрудники СБУ проводили спецоперацию в Киеве и Одессе. Они задержали двух агентов ФСБ, которые готовили ракетные удары по воинским частям Сил обороны и объектам энергетики, а также объектам телекоммуникаций в трех регионах.
"В зоне особого внимания агентов были армейские подразделения, которые обеспечивают охрану Генштаба ВСУ, данные о Силах обороны на Полтавщине, а также Киевская телебашня и столичная ТЭЦ", — сообщили в СБУ.
Фигуранты пытались найти места базирования украинских войск, а затем направить соответствующие координаты оккупантам, чтобы те корректировали воздушные атаки. Для этого один из агентов устроился экспедитором в одесскую компанию, которая поставляет продукты питания подразделениям Сил обороны. Другой фигурант — собирал информацию о техническом состоянии Киевской телебашни после ее обстрела в марте 2022 года.
Мужчина также фотографировал внешний вид одной из тепловых электростанций, которая обеспечивает электричеством и теплом значительную часть столичного региона.
Сотрудники СБУ разоблачили разведывательную активность мужчин своевременно и поэтапно задокументировали ее. Обоих фигурантов поймали "на горячем" на завершающем этапе, когда они шпионили за потенциальными "целями" для оккупантов.
По данным следствия, одним из подозреваемых оказался инженер-технолог предприятия пищевой промышленности Одессы. Другой — 24-летний киевлянин. В конце января 2024 года их дистанционно завербовали кадровые сотрудники ФСБ по Москве и Московской области.
Следователи Службы безопасности сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины. Им грозит пожизненное заключение.
Напомним, 26 марта СБУ задержала двух жителей Киевской и Харьковской областей, которые пытались по указанию ФСБ подорвать железнодорожное сообщение между центральными и восточными регионами Украины. Подозреваемые заложили взрывчатку вблизи пути и системы электропитания подвижного состава поездов в Полтавской области.
16 февраля СБУ задержала агента ФСБ Российской Федерации, который "сливал" россиянам информацию для прорыва обороны Киева в 2022 году.