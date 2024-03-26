Задержали "на горячем": диверсанты ФСБ планировали взорвать железную дорогу на Полтавщине (фото)

По данным правоохранителей, подозреваемые заложили взрывчатку возле колеи и системы электропитания подвижного состава поездов.

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Служба безопасности Украины задержала двух жителей Киевской и Харьковской областей, которые по указаниям кураторов из Москвы пытались подорвать железнодорожное сообщение между центральными и восточными регионами Украины. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Фигурантов задержали в Полтавской области непосредственно на месте происшествия, когда те уже заложили самодельное взрывное устройство вблизи пути и ждали, когда его можно будет привести в действие с помощью пульта дистанционного управления.

"В случае совершения подрыва оккупанты надеялись нарушить логистические пути поставки оружия, боеприпасов и горючего для ВСУ. У задержанных изъяты мобильные телефоны, с которых они координировали преступные действия со своим российским куратором — кадровым сотрудником 5-й службы ФСБ. Именно он поставил агентам задачу совершить диверсию на железной дороге в период массированных воздушных атак р*шистов на объекты критической инфраструктуры Украины 21-22 марта этого года", — сообщили в СБУ.

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Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 УКУ (диверсия, совершенная в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц).

Фото: СБУ Фото: СБУ

Напомним, глава Службы безопасности Украины Василий Малюк в комментарии Фокусу назвал решение Басманного суда Москвы о своем заочном аресте по обвинению в терроризме таким, что вообще не заслуживает внимания.

25 марта Василий Малюк анонсировал новые операции против россиян, которые будут наносить врагу еще больше урона.

Кроме того, 25 марта экс-сотрудник СБУ Иван Ступак в комментарии "24 каналу" заявил, что в России скоро может произойти еще один теракт, который будет более кровавым, чем события в "Крокус-сити".