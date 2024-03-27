Готували удари по Київській телевежі та ЗСУ: СБУ затримала агентуру ФСБ (фото)

Одесит влаштувався експедитором в компанію, яка постачає харчові продукти підрозділам Сил оборони, а киянин збирав інформацію про технічний стан Київської телевежі після її обстрілу у березні 2022 року та фотографував зовнішній вигляд однієї з ТЕС.

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Агентурна група Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ готувала ракетні удари по стратегічній інфраструктурі України. Зокрема Київській телевежі та підрозділах Генерального штабу ЗСУ. Служба безпеки України затримала підозрюваних. Про це йдеться у повідомленні силового відомства у середу, 27 березня.

Працівники СБУ проводили спецоперацію у Києві і Одесі. Вони затримали двох агентів ФСБ, які готували ракетні удари по військових частинах Сил оборони та об’єктах енергетики, а також об’єктах телекомунікацій у трьох регіонах.

"У зоні особливої уваги агентів були армійські підрозділи, які забезпечують охорону Генштабу ЗСУ, дані про Сили оборони на Полтавщині, а також Київська телевежа і столична ТЕЦ", — повідомили в СБУ.

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Фігуранти намагались знайти місця базування українських військ, а потім направити відповідні координати окупантам, аби ті коригували повітряні атаки. Для цього один з агентів влаштувався експедитором в одеську компанію, яка постачає продукти харчування підрозділам Сил оборони. Інший фігурант – збирав інформацію про технічний стан Київської телевежі після її обстрілу у березні 2022 року.

Чоловік також фотографував зовнішній вигляд однієї з теплових електростанцій, яка забезпечує електрикою і теплом значну частину столичного регіону.

Співробітники СБУ викрили розвідувальну активність чоловіків своєчасно і поетапно задокументували її. Обох фігурантів спіймали "на гарячому" на завершальному етапі, коли вони шпигували за потенційними "цілями" для окупантів.

СБУ затримала агентуру ФСБ СБУ затримала агентуру ФСБ СБУ затримала агентуру ФСБ СБУ затримала агентуру ФСБ

За даними слідства, одним із підозрюваних виявився інженер-технолог підприємства харчової промисловості Одеси. Інший – 24-річний киянин. Наприкінці січня 2024 року їх дистанційно завербували кадрові співробітники ФСБ по Москві та Московській області.

Слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Їм загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, 26 березня СБУ затримала двох мешканців Київської та Харківської областей, які намагались за вказівкою ФСБ підірвати залізничне сполучення між центральними та східними регіонами України. Підозрювані заклали вибухівку поблизу колії та системи електроживлення рухомого складу потягів у Полтавській області.

16 лютого СБУ затримала агента ФСБ Російської Федерації, який "зливав" росіянам інформацію для прориву оборони Києва у 2022 році.