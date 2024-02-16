СБУ затримала "сплячого" агента ФСБ: йому загрожує довічне ув'язнення (фото)

За даними спецслужби, у перші дні повномасштабного вторгнення чоловік збирав розвіддані для окупантів, а коли зрозумів, що ті не зможуть захопити столицю України, – "заліг на дно".

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Служба безпеки України затримала агента ФСБ Російської Федерації, який "зливав" росіянам інформацію для прориву оборони Києва у 2022 році. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, протягом лютого-березня 2022 року "сплячий" агент виявляв місця базування українських військових, які брали участь у боях за Київ. Росію насамперед цікавили опорні пункти і вогневі позиції бійців Центру спеціальних операцій "А" СБУ на території та околицях столиці.

Збирав розвіддані російський агент у проміжках між комендантськими годинами, обходив вулиці під виглядом пересічного громадянина.

Після того, як російські окупанти зрозуміли, що швидко захопити Київ їм не вдасться, зловмисник на тривалий час "заліг на дно" та "згорнув" свою розвідувальну активність, повідомили в СБУ.

Згодом фігурант знову вийшов на дистанційний зв'язок з російським "куратором" і отримав від нього нові завдання. Цього разу чоловік мав активно поширювати у соцмережах тези кремлівської пропаганди, завуальовані під "загальні настрої" мешканців Київщини.

Слідство встановило, що у дописах на власній фейсбук-сторінці зловмисник вихваляв окупантів та закликав до захоплення Києва.

Під час обшуків за адресами перебування затриманого правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами його розвідувально-підривної діяльності на користь Росії.

СБУ затримала агента ФСБ Фото: Служба безпеки України

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України.

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 161 (умисні дії, спрямовані на розпалювання національної ворожнечі);

ст. 436 (пропаганда війни);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Зрадника затримали. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, 15 лютого СБУ заочно повідомила про підозру співачці та народній депутатці 8-го скликання Таїсії Повалій, яка виправдовує агресивну війну Російської Федерації проти України та публічно підтримує Кремль.

9 лютого підозру отримав клірик УПЦ (МП), який знімав відео з провокаціями біля Києво-Печерської лаври. За даними слідства СБУ, священник отримував інструкції від блогера Анатолія Шарія. Під час обшуку у церковного діяча знайшли сім-карти для телефонів та листування з Шарієм.