Таїсія Повалій заспівала "Червону руту" на "Блакитному вогнику" в Росії (відео)

Артистка виконала композицію українською мовою, а на самому концерті, окрім російських зірок, були присутні топофіцери ЗС РФ та пропагандист Володимир Соловйов.

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Співачка та екснародна депутатка Верховної Ради Таїсія Повалій заспівала росіянам українську пісню "Червона рута" на "Блакитному вогнику 2023". Виступ показали у новорічну ніч на телеканалі "Росія 1".

Таїсія Повалій виконала пісню "Червона рута", яку музикант Володимир Івасюк написав у 1970-му році. Композиція стала одним із найвідоміших хітів української естради, яка набула популярності не лише на батьківщині, а й за кордоном.

Таїсія Повалій заспівала "Червону руту" українською мовою перед російськими зірками, більшість із яких підтримують війну в Україні, наприклад, Дмитро Харатьян, Олег Газманов, Дмитро Дюжев. Крім того, на зйомках "Блакитного вогника" були присутні військовослужбовці ЗС РФ і пропагандист Володимир Соловйов.

Таїсія Повалій народилася в 1964 році в селі Шамраївка Київської області. У 1997 році вона стала народною артисткою України, а в 2012-2014 роках навіть була народною депутаткою. Декілька років співачка заявляла, що їй не дають виступати на українській сцені, змушуючи заробляти гроші за кордоном.

Артистка не вперше від початку повномасштабної війни виконує українські пісні росіянам. 9 травня 2022 року Таїсія Повалій заспівала "Пісню про рушник" Андрія Малишка на концерті, який показали на каналі "Росія 1".

У квітні 2022 року Таїсія Повалій виступила у Кремлі на церемонії вручення премії "Шансон року 2022". Вона заспівала пісню "Що з тобою? Як же я?" разом із Стасом Михайловим, який підтримує вторгнення РФ в Україну.

У жовтні з'явилася інформація, що РНБО ввела санкції проти низки українських знаменитостей. Серед них опинилися Таїсія Повалій, Анна Сєдокова, Ані Лорак, Регіна Тодоренко.