Лорак, Повалій та Тодоренко: ЗМІ дізналися про санкції РНБО проти українських співачок та ведучої

Нові обмеження торкнулися понад 3600 фізичних та юридичних осіб. За даними журналістів, окрім російських чиновників, олігархів та українських колаборантів, список поповнили представники шоубізнесу.

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Рада нацбезпеки та оборони України (РНБО) запровадила санкції проти понад 3600 фізичних та юридичних осіб, у ній опинилися представники українського шоубізнесу. Про це повідомили кілька джерел "Економічної правди", знайомі із переліком.

Під санкції потрапили співачки Анна Седокова, Таїсія Повалій та Ані Лорак. Також туди потрапила і ведуча Регіна Тодоренко.

РНБО ввела санкції проти "глави" Херсонської області Володимира Сальдо та "глави" Запорізької області Євгена Балицького. Підозрюваний у держзраді колишній нардеп Ілля Кива теж увійшов до списку.

Деякі іноземні громадяни, які брали участь у так званих референдумах на тимчасово окупованих територіях України, також опинилися під санкціями.

У списку є кум президента РФ Володимира Путіна і колишній нардеп Віктор Медведчук із дружиною Оксаною Марченко, Сергій Курченко — олігарх часів президента Віктора Януковича, що втікає, сам Янукович і його син Олександр.

Санкції РНБО проти росіян

Найбільше у списку представлені російські бізнесмени, чиновники та пов'язані з ними структури.

Перелік фізичних осіб із РФ:

сім'я Путіна, перший заступник голови адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко, близький до Путіна бізнесмен та засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин, діти та родичі міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова;

олігархи та їхнє оточення: Роман Абрамович (взяв участь у переговорах щодо обміну полоненими між Україною та Росією), Олег Дерипаска, Михайло Фрідман, Петро Авен, Герман Хан, Олексій Кузьмичов, Дмитро Мазепін та Олександр Мамут;

релігійні діячі: патріарх РПЦ Кирило Гундяєв та митрополит Будапештський та Угорський Іларіон Алфєєв.

Під санкції РНБО потрапили багато російських та пов'язаних з Росією юросіб:

нафтові компанії "Татнафта", "Татойл", група "Лукойл" та регіональні представництва "Газпрому";

авіа- та інші транспортні компанії "Федеральна пасажирська компанія", "СКОЛ", Sibia, "Федеральна вантажна компанія та частина аеропортів;

військово-промисловий комплекс:, ПАТ "ОДК-САТУРН" (дочірня контора "Ростеха"), Конструкторське бюро "Арсенал" (входить до "Роскосмосу") та РАТЕП (входить до "Алмаз-Антей").

банки: "Альфа-Банк" та компанії, пов'язані зі "Сбербанком РФ", "ВТБ Банком" та "Банком Відкриття".

Нагадаємо, що посли європейських країн узгодили 8-й пакет санкцій проти РФ, що передбачає стелю цін на продаж російської нафти. Мальта, Греція та Кіпр стурбовані цими заходами, оскільки перевозять більшу частину нафти з Росії.

Журналісти Forbes раніше з'ясували, що Володимир Путін може ховати від західних санкцій цілий флот яхт вартістю щонайменше 680 млн доларів.

Фокус уже писав про ратифікацію Путіним 5 жовтня законів про анексію окупованих територій України. Тимчасово окуповані райони Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей стануть "новими суб'єктами РФ".