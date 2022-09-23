Абрамович і саудівський принц брали участь у переговорах щодо обміну полоненими, — Bloomberg

МЗС України відзначило роль Мухаммеда бен Салмана в переговорному процесі та ніяк не згадало про можливе сприяння російського олігарха у звільненні військовополонених.

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Російський олігарх Роман Абрамович і принц Саудівської Аравії Мухаммед бен Салман брали участь у переговорах щодо обміну полоненими між Україною та Росією. Про це пише агентство Bloomberg, посилаючись на трьох обізнаних інсайдерів.

За даними журналістів, наприкінці серпня Роман Абрамович провів зустріч із Мухаммедом бен Салманом, за підсумками якої відбувся обмін полоненими між Україною та Росією.

Джерела Bloomberg стверджують, що олігарх і саудівський принц стали посередниками між Києвом і Москвою та сприяли звільненню військовополонених українців, які тримали оборону заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Інсайдери відмовилися надавати журналістам іншу інформацію про переговори та повідомили, що обмін полоненими проводили під грифом таємно.

Агентство також володіє відомостями про те, що російський олігарх Роман Абрамович особисто зустрічав іноземних військовополонених, яких літаком доставили з Росії в Саудівську Аравію. Звільненим громадянам, котрі воювали на боці Сил оборони України, бізнесмен нібито видав iPhone, щоб вони могли зв'язатися зі своїми близькими.

Bloomberg нагадує, що українське МЗС після повернення військовополонених відзначило роль саудівського принца Мухаммеда бен Салмана в переговорному процесі та подякувало йому за сприяння у звільненні солдатів. Водночас дипломатичне відомство ніяк не прокоментувало можливу участь Романа Абрамовича в переговорах.

Варто нагадати, що обмін полоненими між Україною та Росією відбувся увечері 21 вересня, в ході якого додому повернулися понад 200 українських військовослужбовців, зокрема командири полку спецпризначення "Азов".

Пізніше з'явилася інформація, що обмін полоненими між Україною та Росією одночасно відбувався на трьох локаціях: у Туреччині, Об'єднаних Арабських Еміратах і на кордоні з Білоруссю.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган повідомив, що звільнення звинуваченого в держзраді нардепа Віктора Медведчука було особистою вимогою Кремля. Українського політика, за словами турецького лідера, транзитом із України було доставили на територію РФ.