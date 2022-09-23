Абрамович и саудовский принц участвовали в переговорах по обмену пленными, — Bloomberg

МИД Украины отметил роль Мухаммеда бен Салмана в переговорном процессе и никак не упомянул возможное содействие российского олигарха в освобождении военнопленных.

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Российский олигарх Роман Абрамович и принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман участвовали в переговорах по обмену пленными между Украиной и Россией. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на трех осведомленных инсайдеров.

По данным журналистов, в конце августа Роман Абрамович провел встречу с Мухаммедом бен Салманом, по итогам которой состоялся обмен пленными между Украиной и Россией.

Источники Bloomberg утверждают, что олигарх и саудовский принц стали посредниками между Киевом и Москвой, и поспособствовали освобождению военнопленных украинцев, державших оборону завода "Азовсталь" в Мариуполе. Инсайдеры отказались предоставлять журналистам другую информацию о переговорах и сообщили, что обмен пленными проводился под грифом секретно.

Агентство также владеет сведениями о том, что российский олигарх Роман Абрамович лично встречал иностранных военнопленных, которых на самолете доставили из России в Саудовскую Аравию. Освобожденным гражданам, воевавшим на стороне Сил обороны Украины, бизнесмен якобы выдал iPhone, чтобы они могли связаться со своими близкими.

Bloomberg напоминает, что украинский МИД после возвращения военнопленных отметил роль саудовского принца Мухаммеда бен Салмана в переговорном процессе и поблагодарил его содействие в освобождении солдат. Вместе с этим, дипломатическое ведомство никак не прокомментировало возможное участие Романа Абрамовича в переговорах.

Стоит напомнить, что обмен пленными между Украиной и Россией состоялся вечером 21 сентября, в ходе которого домой вернулись более 200 украинских военнослужащих, в том числе командиры полка спецназначения "Азов".

Позже появилась информация, что обмен пленными между Украиной и Россией одновременно проходил на трех локациях: в Турции, Объединенных Арабских Эмиратах и на границе с Беларусью.

Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что освобождение обвиняемого в госизмене нардепа Виктора Медведчука было личным требованием Кремля. Украинский политик, по словам турецкого лидера, транзитом из Украины был доставлен на территорию РФ.