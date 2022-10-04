Путін ховає від санкцій флот своїх яхт вартістю щонайменше $680 мільйонів, — ЗМІ (фото)

Журналісти з'ясували, що одна із супер'яхт, які потрапили в санкційний список, отримала нове ім'я, нещодавно її бачили біля берегів Естонії.

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Журналісти американського Forbes звернули увагу на фото, зроблені співробітником проєкту The Yacht Photo.com 25 вересня біля естонських берегів. На них відображено 80-метрову супер'яхту Kosatka, ідентичну судну Graceful, що належить російському президенту Володимиру Путіну. Яхту супроводжувало судно російської берегової охорони.

Експерти вважають, що яхту перейменували, і важко сказати, коли вона залишила Калінінград, адже за даними служби відстеження суден MarineTraffic, транспондер судна було відключено як мінімум із 30 серпня.

[ + – ] Супер'яхту Володимира Путіна, яка потрапила під сакції, вирішили перейменувати, тепер вона називається Kosatka

Видання нагадує, що Kosatka ще під колишнім ім'ям залишила порт Гамбурга незадовго до початку російського вторгнення в Україну — 7 лютого. У Німеччині судно знаходилося на ремонті на верфях Blohm+Voss, саме ця компанія побудувала її у 2014 році.

Застереження не завадило: 2 червня Міністерство фінансів США наклало санкції на Graceful — разом із трьома іншими яхтами, пов'язаними з Путіним.

Що відомо про яхти Путіна?

Kosatka є другою за величиною супер'яхтою Володимира Путіна. Судно зареєстроване в Росії, на ньому є критий басейн, який перетворюється на театр і танцмайданчик, вертолітний майданчик та апартаменти для 12 гостей. Каюту власника обладнано винотекою, в якій може зберігатися до 400 пляшок.

За даними ВВС, офіційним власником яхти вважається московське АТ "Аргумент", ця компанія бере участь у будівництві палацу Путіна на Чорноморському узбережжі в районі Геленджика. Компанія та її єдиний акціонер Андрій Гасилов також потрапили під санкції Мінфіну США 2 червня.

Крім "Косатки", з ім'ям Путіна пов'язані ще щонайменше п'ять супер'яхт. Найбільша з них — 140-метрова Scheherazade вартістю $507 млн. Її технічним власником вважається нафтогазовий мільярдер Едуард Худайнатов, але дослідники впевнені, що насправді вона належить президенту Росії.

57-метрова Olympia коштує $22 млн; 54-метрова Chayka — $18 млн. Також в особистому флоті російського диктатора 46-метрова яхта Shellest вартістю $17 млн; та 32-метрова Nega. Загалом, за даними VesselsValue, флот путінських яхт коштує щонайменше $680 млн.

Під американськими санкціями знаходяться яхти Olympia та Kosatka, яка потрапила до списку санкцій ще під колишнім ім'ям. Судно Scheherazade у травні було заморожено італійською владою і після цього змінили реєстрацію на Малайзійську, Olympia "прописана" на Кайманових островах. Інші суди Путіна мають російську реєстрацію.

Зазначимо, що Захід постійно посилює санкції проти оточення Володимира Путіна, проте сам він у списки санкцій не входить. В останній пакет американських санкцій увійшли сотні чиновників економічного та військового блоків. Приводом для його додавання стала оголошена Москвою анексія захоплених українських територій.

Також західні партнери України намагаються тиснути на диктатора, запроваджуючи санкції проти його коханки Аліни Кабаєвої. Вона потрапила до списків санкцій США, Великої Британії та Євросоюзу.