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США ввели санкції проти коханки Путіна

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Аліна Кабаєва та Володимир Путін, санкції проти Кабаєвої, антиросійські санкції, Мінфін США
Володимир Путін давно опікується Аліною Кабаєвою

Крім Аліни Кабаєвої до списку санкцій увійшли російські мільярдери та колаборанти з Херсона та Маріуполя.

Мінфін США оновив список осіб, щодо яких американський уряд запровадив санкції. До списку додали 13 прізвищ росіян, які входять в оточення президента РФ Володимира Путіна, та колаборантів із Херсона й Маріуполя. Також у список потрапила Аліна Кабаєва, яку вважають коханкою Путіна.

Хто потрапив до санкцій США?

Мінфін повідомив, що до списку санкцій увійшли:

  • колишній керівник "ФосАгро" Андрій Гур'єв і його син Андрій;
  • президент Всеросійської федерації самбо Сергій Єлісєєв;
  • голова Національної медіагрупи Аліна Кабаєва;
  • голова ради директорів ВАТ "Єврохім" Андрій Мельниченко;
  • голова рад директорів АТ "Міжнародний аеропорт Шереметьєво" Олександр Пономаренко;
  • заступниця гендиректора "Іннопрактики" Наталія Попова;
  • бізнесмен Дмитро Пумп'янський;
  • власник Магнітогорського металургійного комбінату Віктор Рашніков;
  • гендиректор компанії "Перспективні промислові й інфраструктурні технології" Антон Урусов;
  • маріупольський колаборант Костянтин Іващенко;
  • херсонський колаборант Володимир Сальдо;
  • херсонський колаборант Кирило Стремоусов.

Нагадаємо, у травні санкції проти Аліни Кабаєвої ввів уряд Канади. Колишня гімнастка, у якої, за даними ЗМІ, двоє дітей від Путіна, раніше жила у Швейцарії, проте тисячі людей вимагали видворити Кабаєву з країни.

Російські опозиціонери стверджують, що тепер коханка Путіна змушена жити в Москві, практично не з'являючись на публіці. У російській столиці та в Підмосков'ї вона має широкий вибір житла, більшу частину квартир і будинків пасія Володимира Путіна отримала в подарунок від його наближених.