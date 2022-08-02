США ввели санкції проти коханки Путіна

Крім Аліни Кабаєвої до списку санкцій увійшли російські мільярдери та колаборанти з Херсона та Маріуполя.

Мінфін США оновив список осіб, щодо яких американський уряд запровадив санкції. До списку додали 13 прізвищ росіян, які входять в оточення президента РФ Володимира Путіна, та колаборантів із Херсона й Маріуполя. Також у список потрапила Аліна Кабаєва, яку вважають коханкою Путіна.

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Хто потрапив до санкцій США?

Мінфін повідомив, що до списку санкцій увійшли:

колишній керівник "ФосАгро" Андрій Гур'єв і його син Андрій ;

; президент Всеросійської федерації самбо Сергій Єлісєєв ;

; голова Національної медіагрупи Аліна Кабаєва ;

; голова ради директорів ВАТ "Єврохім" Андрій Мельниченко ;

; голова рад директорів АТ "Міжнародний аеропорт Шереметьєво" Олександр Пономаренко ;

; заступниця гендиректора "Іннопрактики" Наталія Попова ;

; бізнесмен Дмитро Пумп'янський ;

; власник Магнітогорського металургійного комбінату Віктор Рашніков ;

; гендиректор компанії "Перспективні промислові й інфраструктурні технології" Антон Урусов ;

; маріупольський колаборант Костянтин Іващенко ;

; херсонський колаборант Володимир Сальдо ;

; херсонський колаборант Кирило Стремоусов.

Нагадаємо, у травні санкції проти Аліни Кабаєвої ввів уряд Канади. Колишня гімнастка, у якої, за даними ЗМІ, двоє дітей від Путіна, раніше жила у Швейцарії, проте тисячі людей вимагали видворити Кабаєву з країни.

Російські опозиціонери стверджують, що тепер коханка Путіна змушена жити в Москві, практично не з'являючись на публіці. У російській столиці та в Підмосков'ї вона має широкий вибір житла, більшу частину квартир і будинків пасія Володимира Путіна отримала в подарунок від його наближених.