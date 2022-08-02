США ввели санкції проти коханки Путіна
Крім Аліни Кабаєвої до списку санкцій увійшли російські мільярдери та колаборанти з Херсона та Маріуполя.
Мінфін США оновив список осіб, щодо яких американський уряд запровадив санкції. До списку додали 13 прізвищ росіян, які входять в оточення президента РФ Володимира Путіна, та колаборантів із Херсона й Маріуполя. Також у список потрапила Аліна Кабаєва, яку вважають коханкою Путіна.
Хто потрапив до санкцій США?
Мінфін повідомив, що до списку санкцій увійшли:
- колишній керівник "ФосАгро" Андрій Гур'єв і його син Андрій;
- президент Всеросійської федерації самбо Сергій Єлісєєв;
- голова Національної медіагрупи Аліна Кабаєва;
- голова ради директорів ВАТ "Єврохім" Андрій Мельниченко;
- голова рад директорів АТ "Міжнародний аеропорт Шереметьєво" Олександр Пономаренко;
- заступниця гендиректора "Іннопрактики" Наталія Попова;
- бізнесмен Дмитро Пумп'янський;
- власник Магнітогорського металургійного комбінату Віктор Рашніков;
- гендиректор компанії "Перспективні промислові й інфраструктурні технології" Антон Урусов;
- маріупольський колаборант Костянтин Іващенко;
- херсонський колаборант Володимир Сальдо;
- херсонський колаборант Кирило Стремоусов.
Нагадаємо, у травні санкції проти Аліни Кабаєвої ввів уряд Канади. Колишня гімнастка, у якої, за даними ЗМІ, двоє дітей від Путіна, раніше жила у Швейцарії, проте тисячі людей вимагали видворити Кабаєву з країни.
Російські опозиціонери стверджують, що тепер коханка Путіна змушена жити в Москві, практично не з'являючись на публіці. У російській столиці та в Підмосков'ї вона має широкий вибір житла, більшу частину квартир і будинків пасія Володимира Путіна отримала в подарунок від його наближених.