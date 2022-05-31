Кабаєва, Фрідман і не лише: Канада розширила санкції проти Росії

Згідно з рішенням канадського уряду, всього список розширено на 22 громадян РФ і чотири юридичні організації. Під персональні санкції також потрапили бізнесмен Михайло Кучмент та його дружина — модель та ведуча Мілана Корольова.

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Сьогодні, 31 травня, Міністерство закордонних справ Канади запровадило додаткові персональні санкції проти 22 громадян Росії та чотирьох юридичних організацій. Про це повідомляють на офіційному сайті канадського уряду.

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Зокрема, в новий список санкцій потрапила олімпійська чемпіонка і гендиректорка "Національної медіагрупи" Аліна Кабаєва, яка, як вважають, має близькі стосунки з Володимиром Путіним.

Повний перелік розширених санкцій:

Катерина та Лариса Фрідман, дочки підсанкційного олігарха Михайла Фрідмана

Ольга Айзіман, колишня дружина Михайла Фрідмана

Михайло Россєєв, заступник голови правління та головний бухгалтер "Газпрому"

Андрій Козіцин, гендиректор Уральської гірничо-металургійної компанії

Олена Георгієва, голова правління Новікомбанку

Михайло Кучмент, бізнесмен, голова Наглядової ради Радкомбанку

Мілана Корольова, дружина Михайла Кучменат, модель та ведуча

Анатолій Браверман, перший заступник гендиректора Російського фонду прямих інвестицій

Інна Браверман, дружина Анатолія Бравермана

Олександр Браверман, син Анатолія Бравермана

Вадим Кулик, заступник президента-голови правління ВТБ

Наталія Діркс, член правління ВТБ

Максим Кондратенко, член правління ВТБ

Еркін Норов, член правління ВТБ

Святослав Островський, член правління ВТБ

Дмитро П'янов, фінансовий директор ВТБ

Сергій Мальцев, голова ради директорів Globaltrans, ексзаступник голови "Сбербанку"

Кирило Царьов, перший заступник голови правління "Сбербанку"

Наталія Алимова, ексчлен правління "Сбербанку"

Олександра Буріко, ексзаступниця голови "Сбербанку"

Також Канада запровадила санкції проти чотирьох юридичних організацій:

Інвестторгбанк,

Россільгоспбанк,

провідна компанія Російської венчурної компанії

провідна компанія Російського фонду прямих інвестицій

"На кожну дію президента Путіна, спрямовану на підрив територіальної цілісності України, Канада без вагань вживатиме відповідних контрзаходів. Канада невпинно добиватиметься притягнення до відповідальності за невиправдані дії російського режиму. Ми підтримуємо Україну та її народ", — заявила глава МЗС Канади Мелані.

Раніше Аліна Кабаєва потрапила до персонального списку санкцій Великобританії. 13 травня міністр закордонних справ країни Ліз Трасс оголосила про нові санкції проти путінських "гаманців" — членів його сім'ї та друзів, "яких він нагороджує державними посадами та багатством в обмін на вічну лояльність".

Також Фокус розповідав, що США та Великобританія наклали санкції на дочок Володимира Путіна.