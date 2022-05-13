Кабаєва і не тільки. У Британії запровадили санкції проти оточення Путіна (повний список)

У британському уряді впевнені, що люди, які потрапили до списку санкцій, є "гаманцями" російського президента, який, за офіційними даними, зовсім небагатий.

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Міністерка закордонних справ Великобританії Ліз Трасс 13 травня оголосила про нові санкції щодо путінських "гаманців" — членів його сім'ї та друзів, "яких він нагороджує державними посадами та багатством в обмін на вічну лояльність". Про це повідомляє уряд Великої Британії.

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"Сьогодні санкції вдарили по фінансовій мережі Путіна, у тому числі по колишній дружині та двоюрідних братах, посиливши тиск на президента та його найближче оточення, — сказано в пресрелізі уряду. — Офіційні активи Путіна скромні, а його спосіб життя фінансується клікою сім'ї, друзів і еліти".

В офіційних документах перераховані скромні активи президента РФ: невелика квартира в Санкт-Петербурзі, дві радянські машини 1950-х років, трейлер і невеликий гараж.

"Насправді Путін покладається на свою сім'ю, друзів дитинства й обрану еліту, які отримали вигоду з його правління і, у свою чергу, підтримують його спосіб життя, — зазначає британський уряд. — Їхня нагорода — вплив на справи російської держави, що виходить далеко за межі їхніх формальних позицій".

Хто потрапив до списку санкцій Великобританії

В уряді Великобританії назвали 12 осіб, щодо яких оголошено санкції.

Аліна Кабаєва , голова ради директорів "Національної медіагрупи" — найбільшої приватної російської медіакомпанії. Стверджується, що має близькі стосунки з Путіним, раніше вона була депутаткою Держдуми від "Єдиної Росії".

, голова ради директорів "Національної медіагрупи" — найбільшої приватної російської медіакомпанії. Стверджується, що має близькі стосунки з Путіним, раніше вона була депутаткою Держдуми від "Єдиної Росії". Анна Зацепліна , бабуся Аліни Кабаєвої та соратниця друга Путіна Геннадія Тимченка, який перебуває під санкціями Великобританії з лютого 2022 року. давнього соратника Путіна. Зачепліна отримала від Тимченка розкішну квартиру в Москві.

, бабуся Аліни Кабаєвої та соратниця друга Путіна Геннадія Тимченка, який перебуває під санкціями Великобританії з лютого 2022 року. давнього соратника Путіна. Зачепліна отримала від Тимченка розкішну квартиру в Москві. Людмила Очеретна , колишня дружина Путіна. Після розлучення з Путіним у 2014 році Очеретна здобула вигоду з пільгових ділових відносин із державними структурами.

, колишня дружина Путіна. Після розлучення з Путіним у 2014 році Очеретна здобула вигоду з пільгових ділових відносин із державними структурами. Ігор Путін , двоюрідний брат президента Путіна та російський бізнесмен, директор Міжнародного морського порту "Печенга".

, двоюрідний брат президента Путіна та російський бізнесмен, директор Міжнародного морського порту "Печенга". Михайло Путін , російський бізнесмен і родич президента, він є заступником голови правління страхової компанії "СОГАЗ" і заступником голови правління "Газпрому".

, російський бізнесмен і родич президента, він є заступником голови правління страхової компанії "СОГАЗ" і заступником голови правління "Газпрому". Роман Путін , двоюрідний брат російського президента, який відкрито заявляє про те, що цей сімейний зв'язок дозволив його компанії "Путін Консалтинг" допомагати іноземним інвесторам у Росії.

, двоюрідний брат російського президента, який відкрито заявляє про те, що цей сімейний зв'язок дозволив його компанії "Путін Консалтинг" допомагати іноземним інвесторам у Росії. Михайло Шеломов , двоюрідний брат Путіна. Його компанія ТОВ "Акцепт" тісно співпрацює з ТОВ "Біном", яке зареєстроване як власник "Палацу Путіна". Шеломов також є акціонером пов'язаного з Кремлем банку "Росія", на який Великобританія наклала санкції 22 лютого 2022 року.

, двоюрідний брат Путіна. Його компанія ТОВ "Акцепт" тісно співпрацює з ТОВ "Біном", яке зареєстроване як власник "Палацу Путіна". Шеломов також є акціонером пов'язаного з Кремлем банку "Росія", на який Великобританія наклала санкції 22 лютого 2022 року. Олександр Плехов , близький друг Путіна. Його компанія Vital Development Corporation процвітає через державне заступництво.

, близький друг Путіна. Його компанія Vital Development Corporation процвітає через державне заступництво. Михайло Клішин , виконавчий директор Банку "Росія", член Ради директорів "СОГАЗ".

, виконавчий директор Банку "Росія", член Ради директорів "СОГАЗ". Володимир Колбін , син друга дитинства та ділового партнера російського президента Петра Колбіна. Будучи генеральним директором ТОВ "Геленджицький морський порт", Колбін отримував підтримку від російського уряду.

, син друга дитинства та ділового партнера російського президента Петра Колбіна. Будучи генеральним директором ТОВ "Геленджицький морський порт", Колбін отримував підтримку від російського уряду. Юрій Шамалов , син Миколи Шамалова та брат колишнього зятя Путіна Кирила Шамалова, входить до нової еліти дітей найближчих соратників Путіна. Шамалов швидко виріс до президента "Газфонду" та члена ради директорів "Газпромбанку".

, син Миколи Шамалова та брат колишнього зятя Путіна Кирила Шамалова, входить до нової еліти дітей найближчих соратників Путіна. Шамалов швидко виріс до президента "Газфонду" та члена ради директорів "Газпромбанку". Віктор Хмарін, російський юрист і бізнесмен, друг і родич Путіна. Хмарін — власник кількох підприємств, у тому числі ТОВ "Нафтопродуктсервіс", яке працює в російському енергетичному секторі.

російський юрист і бізнесмен, друг і родич Путіна. Хмарін — власник кількох підприємств, у тому числі ТОВ "Нафтопродуктсервіс", яке працює в російському енергетичному секторі. В урядовому пресрелізі також зазначено, що після повномасштабного російського вторгнення в Україну Великобританія запровадила санкції щодо понад 1000 фізичних і 100 юридичних осіб, включаючи олігархів, на загальну суму 117 млрд фунтів стерлінгів.

Раніше Фокус розповідав, що США та Великобританія наклали санкції на дочок Володимира Путіна. Передбачається, що майно Катерини Тихонової та Марії Воронцової буде заморожене, а в'їзд до країни їм заборонять. Крім того, обмеження також було накладено на дочку глави МЗС РФ Катерину Винокурову.